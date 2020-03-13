В Смоленске могут отключить горячую воду

В Смоленске с 16 по 20 марта могут отключить горячую воду, сообщает городская администрация. Тогда обезвоженными окажутся десятки домов на 29 улицах.

Представители властей сообщают, что в городе продолжаются работы по техосвидетельствованию теплопунктов. Однако, если оборудование в них будет исправно, вода вернется в течение нескольких часов.

В зону отключения попадают:

пр-т Гагарина 54А, 62, 64, 66, 68

Соколовского 1, 5 (детская поликлиника), 5А, 5Б, 5В, 5Г, 5Д,

25 Сентября 44, 46, 48

Николаева 59, 61/38,

Кирова 2/57, 2А, 2Б (д/с «Бабочка»), 4, 6, 8,

Воробьева 13, 36

Николаева 49, 51,

Черняховского 2, 4, 6,

Кирова 1, 3, 5, 7

Ленина 22

Кловская 1, 7, 9, 11, 23, 25,

Гарабурды 27, 29

Рыленкова 72, 74, 85, 89, 91(к.1,2),

Попова 122, 124, 126(к.1,2), 128,

Рыленкова 87

пр-т Строителей 4/1, 4/2,

Попова 40/2, 40А, 112, 118, 120, 130, 132, 134, 136, 138

Крупской 28, 28 А, 28 Б, 28 В, 28 Д,

Кирова 46, 48, 48 А, 48 Б, 46 Б, 50

Н. Неман 23 Б, 23 В,

Бородинская 1,

Тургенева 34

Шевченко , 91, 91А, 91Б, 91В, 93, 93А, 93Б, 93В, 93Г

Фрунзе 64, 66,

Чкалова 7, 9,

Кутузова 11

Котовского 5А, 5Б,

Лавочкина 39, 40 (Православный детский сад № 4), 41, 42, 43, 44

пер. Октября 1А