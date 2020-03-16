Они сражались за мир

Почтить память солдат, отстоявших свободу восточной части Смоленской области, приехали гости из семи соседних районов. Митинг и концерт «В том 43-м памятном году» состоялся в рамках проекта Партии «Единая Россия» «Связь поколений».

В Холм-Жирковском отметили 77-ю годовщину освобождения. Фото: smolensk.er.ru.

Для холмжирковцев первый месяц весны особенно дорог. Именно в марте 1943 года в ходе Ржевско-Вяземской наступательной операции был освобожден их родной поселок, как и Вяземский, Гагаринский, Новодугинский, Сычевский, Темкинский и Угранский районы.

- Этот день символизирует для нас героизм солдат, мужество офицеров, партизан и мирных жителей. Они выстояли и победили. Отдать должное хочу местным жителям, которые в те страшные годы как могли помогали партизанам, ухаживали за ранеными, переживали боль и унижение. Для нас этот день праздник со слезами на глазах”, - поздравил холмжиирковцев и гостей поселка с днем освобождения секретарь местного отделения Партии, глава района Ашот Егикян.

Больше года ожесточенных боев не только на линии фронта. Холм-Жирковский стал частью масштабного партизанского движения «Вадинский партизанский край», которое внесло большой вклад в освобождение Смоленщины.

- Мы отмечаем День освобождения Смоленщины 25 сентября, однако началось все с далекого марта 1943 года, тогда было освобождено первых семь районов области. Сегодняшнее мероприятие уже стало традиционным. Ранее оно проходило в Темкинском и Гагаринском районах. В следующем году площадкой для празднования станет Новодугино, - рассказала одна из инициаторов памятного дня, директор Центра патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи «Долг» Ирина Оленьчива.

Память о войне в Холм-Жирковском бережно хранят. На концерте поблагодарили Валерия Шашкова, который внес большой вклад в сохранение истории, став инициатором создания Поля Памяти на въезде в поселок.

В Холм-Жирковском отметили 77-ю годовщину освобождения. Фото: smolensk.er.ru.

Холм-жирковскому поисковому отряду «Эхо» десять лет. За это время было поднято немало солдат. Только за 2020 год поисковики нашли семь бойцов, у четырех были медальоны, два из них удалось прочитать. По словам командира отряда Дмитрия Степанова, в этих краях огромное количество погибших бойцов, которых еще предстоит поднять.

День памяти «В том 43-м памятном году» состоялся в рамках проекта «Единой России» «Связь поколений». По словам его координатора, лидера поискового движения на Смоленщине Нины Куликовских, проект действительно объединяет поколения.

В Холм-Жирковском отметили 77-ю годовщину освобождения. Фото: smolensk.er.ru.

В этот день делегации из разных районов области многое узнали из истории освобождения своей малой родины. Гжатск (теперь Гагарин) освобождала известная 29-я гвардейская стрелковая дивизия. Из 32 тысяч человек на момент освобождения в городе оставалось всего 7 тысяч. Сычевка была освобождена 8 марта 1943 года. Каждый год поисковики поднимают здесь до тысячи солдат. На территории Темкино действовало 4 партизанских отряда и 2 госпиталя, 9 марта район освободили. В Новодугино работала школа подготовки диверсантов и партизан, 12 новодугинцев - герои Советского Союза. Почти всё Московское ополчение погибло в Вязьме. 12 марта 1943 года город был освобожден войсками западного фронта. На территории Угранского района действовали жестокие карательные отряды фашистов, мирные жители подвергались геноциду до тех пор, пока не были освобождены.

15 марта 1943 года был освобожден Холм-Жирковский район, красный флаг на здание церкви водрузил командир роты 961 – го стрелкового полка Василий Косянчук.