Стальные герои

Сбили темп врага

Смоленск бомбили уже на третий день войны - 24 июня 1941-го... Железнодорожники быстро восстанавливали повреждённые пути, и по ним снова шли поезда. Транспортный узел продолжал работать.

Уже 3 июля из находившегося на Западной дороге 5741 вагона с воинскими грузами 2520 были сосредоточены на Смоленском узле, где ежедневно выгружали по 40-45 оперативных эшелонов. Освобождавшийся подвижной состав использовался для отправки эвакогрузов и вывоза имущества военных складов.

Именно по железным дорогам, несмотря на частые вражеские бомбардировки, обеспечивалась доставка всего необходимого для снабжения Красной Армии.

Свою эффективность на смоленской земле в условиях военного времени показали специальные ремонтные поезда, которые давали вторую жизнь мостам, путям, линиям связи. Бригадам этих мастерских на колёсах приходилось выезжать в самое пекло, трудиться сразу после сражений.

На улицах Смоленска завязывались ожесточённые бои. Они продолжались и после 29 июля, когда осаждённые войска получили приказ оставить город, вплоть до 10 сентября. Железнодорожники покидали город, когда бои шли уже на его окраинах, а начальник станции Смоленск-Центральный Георгий Васильев и другие железнодорожники уезжали последним поездом…

Смоленское сражение сбило темпы фашистского наступления. Областной центр героически оборонялся, став на два месяца стеной для продвижения гитлеровцев к Москве. После его сдачи осенью 1941 г. в городе возникает подполье. Часть железнодорожников использовала работу при немцах для диверсий. Конечно, не каждый мог отважиться на такие опасные для жизни поступки.

Подпольщики повреждали детали паровозов, выводили из строя средства сигнализации и связи, водоснабжения, размораживали паропроводы, изготавливали «угольные» мины, подбрасывая их в уголь, минировали железнодорожные пути. Риск был огромный. Так, в феврале 1942 г. в депо Смоленск было завезено 42 «угольные мины», а в пяти паровозах взорвались миномётные снаряды, заложенные в жаровые трубы. Немцы не могли считать это случайностью. Борьба отчаянных патриотов с хорошо организованным военным оккупационным аппаратом германской армии была неравной. В 1942 г. большинство подпольщиков казнили…

Трофей машиниста

Смоленск-Сортировочный в 1941 году. Фото: предоставлено Службой корпоративных коммуникаций МЖД и Технической библиотекой на станции Смоленск.

Машинист Борис Болотин вёл состав с горючим из Вязьмы к осаждённому Смоленску, считая своим долгом оправдать оказанное ему доверие. Гордился, что в совершенстве овладел искусством манёвра, мог обмануть воздушного пирата. Ушёл от бомб и на этот раз. Во время обратного рейса на станции Присельской сообщили: близ Ярцева выброшен десант. Болотин решил прорваться. Мимо десанта гитлеровцев он проскочил на полном ходу. Но вскоре увидел, что впереди путь загромождён разбитыми вагонами. Ловушка! Тогда машинист подорвал паровоз и стал пробираться к Вязьме. У переправы через Днепр слышались крики и выстрелы. Болотин обошёл переправу стороной, но неожиданно столкнулся с немецким офицером. Бежать бессмысленно. Офицер пытался узнать, используя карту, о расположении советских войск. Вдруг раздалась автоматная очередь - офицер упал, а Болотин с картой в руках нырнул в кусты. Его трофей оказался очень важным для командования нашей частью, в расположение которой вышел машинист. Болотин вернулся в Вязьму, снова водил поезда. О подвигах Болотина и его товарища машиниста Михаила Кручинина, которому вместе с красноармейцами довелось с оружием в руках отстаивать состав с боеприпасами, рассказывалось тогда в «боевых листках». Мужество и отвага железнодорожников отмечены высокой наградой Родины - они были удостоены ордена Ленина.

Цистерны из огня

Партизаны минируют железнодорожное полотно. Фото: предоставлено Службой корпоративных коммуникаций МЖД и Технической библиотекой на станции Смоленск.

Над Вяземским железнодорожным узлом фашистские самолёты появились 26 июня 1941 г. С того дня город становится прифронтовым. Вяземские железнодорожники под непрерывными бомбёжками водили поезда к Западному фронту, обеспечивая своевременную доставку войск и военных грузов.

Знаком «Почётному железнодорожнику» наградили тогда помощника машиниста Марию Журавлёву. Во время ночного налёта на Вяземский узел она маневровым паровозом вывела из огня цистерны с горючим. Действуя самоотверженно, работники станции и паровозного депо спасли ещё несколько составов, подготовленных для отправки на фронт.

Восстановление разрушенных железнодорожных путей в Смоленске. Фото: предоставлено Службой корпоративных коммуникаций МЖД и Технической библиотекой на станции Смоленск.

Многие работники магистрали сражались в партизанских отрядах. На героической Смоленщине, между Вязьмой и Оршей, пролёг путь партизанской славы железнодорожников-заслоновцев. В свой поход ушёл из Вязьмы легендарный партизанский командир, железнодорожник Константин Заслонов, героически погибший в неравном бою с гитлеровцами. Машинист сформировал боевые группы из железнодорожников, которые впоследствии проводили опустошительные рейды по немецким тылам.

25 сентября 1943 г. войска Красной Армии освободили город, а спустя два месяца через станцию Смоленск-Центральный снова пошли военные эшелоны на фронт.

ВАЖНО

25 сентября 2019 г., в День освобождения Смоленщины от немецко-фашистских захватчиков, в сквере у железнодорожного вокзала Смоленска открылся памятник воинам-железнодорожникам. В годы Великой Отечественной войны воины 1, 6 и 26-й отдельных железнодорожных бригад, проявляя беспримерное мужество, самоотверженность и героизм, осуществляли заграждение и техническое прикрытие стальных магистралей на подступах к столице, а впоследствии максимально быстро восстановили на территории Смоленской области железнодорожные узлы: Смоленск-Сортировочный, Смоленск-Центральный, Красный Бор, Колодня и Гнёздово.