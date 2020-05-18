Бутик-Ателье «MASTERSUIT»: секреты мастерства

Все изделия, которые создаются в бутик-ателье, а это классические мужские и женские костюмы, вечерние платья, верхняя одежда, кожаные и меховые модели, элитная обувь, разрабатываются на основе индивидуальных лекал и шьются в одном здании — трехэтажном особняке с каминным залом для приемов, баром для особых гостей, которые не хотят афишировать свои визиты, и многочисленными мастерскими и примерочными. Ассортимент моделей включает не только костюмы, а и куртки, трикотажные изделия, сорочки, пальто, аксессуары.

Большинство операций идеально выверены. Например, на изготовление пары туфель мастера ателье тратят около месяца. Сделанная вручную обувь идеально «сидит» на ноге владельца. Обувь или шьется персонально или небольшими эксклюзивными партиями не более тридцати номерных пар. Обувщики применяют традиционные старинные технологии

«MASTERSUIT» приобретает ткани у лучших европейских производителей. Ежегодно компания формирует заказ на 4000 различных материалов. Некоторые заказы ателье шьет в Италии — по заранее снятым меркам.

Одна из особенностей бутик-ателье, которая отличает его от прочих российских модных домов — это сразу несколько первоклассных конструкторов в штате, а не приглашенных на заказ «гастролирующих» специалистов. Конструкторы работают с московскими заказчиками по технологии bespoke.

Производственные мастерские «MASTERSUIT», в которых трудятся более 40 профессионалов, никогда не останавливаются — их работа расписана на месяцы вперед. У ателье масса постоянных клиентов, которые минимум дважды в год обновляют гардероб и не изменяют любимому бренду.

Новый сезон ателье отметило важным шагом — начало шить деловую одежду для женщин.

Еще одно событие в жизни «MASTERSUIT» — 25-летие, которое бренд отметит в 2020 году. За этот период компания обслужила более пятнадцати тысяч клиентов не только из Москвы, но из других городов России. Традицию выглядеть идеально и одеваться в бутик-ателье уже приняло третье поколение заказчиков.

Бутик-Ателье «MASTERSUIT»: секреты мастерства. Фото: предоставлено рекламодателем.

«MASTERSUIT» активно участвует в культурной жизни столицы. Многим полюбились вечера ателье для деловых встреч и дегустаций, в ходе которых завязываются бизнес-знакомства, а гости консультируются с мастерами по поводу одежды.

Для удобства клиентов бренд запустил уникальный сервис — настоящий bespoke-гид, который работает онлайн. Мобильное приложение, которое помогает определиться с дизайном будущего костюма и контролировать процесс его создания, уже по достоинству оценили ценители хорошей одежды. Диджитал-ателье «MASTERSUIT» презентует уже в новом сезоне.

Быть в курсе трендов, отслеживать обновления коллекций и узнавать свежие новости поможет сайт ателье и Инстаграм-канал @mastersuit.