Иногда кажется, что количество компаний, которые проповедуют строгий классический стиль в одежде, становится все меньше, а приверженцев спортивных костюмов, кроссовок, джинсов и свитеров — все больше. В MASTERSUIT рассказали, сколько нужно иметь костюмов, и об аксессуарах к ним.

На неделе моды во Флоренции можно увидеть массу людей в костюмах-тройках, которые несмотря на сорокаградусную жару не готовы предавать стритстайл, большинство сотрудников уважаемых юридических фирм по всему миру блюдут классический стиль, и всех этих людей никто не заставляет носить классику. Одеваясь в классический костюм, они подчеркивают свою статусность. Как сказал боец ММА из Ирландии — классика — это лучшая броня.

Если подумать, костюм — это очень просто. Не нужно ничего изобретать, ломать голову над сочетанием элементов и пр. Костюм идеален для любой ситуации, будь то поход в кино, ресторан, романтическое свидание или деловая встреча.

Разобраться, сколько нужно иметь костюмов в своем гардеробе, рассказали в бутик-ателье MASTERSUIT.

Для офиса

Офисному сотруднику достаточно иметь в запасе от трех до пяти летних и зимних костюмов. На трех обычно останавливаются приверженцы минимализма, на пяти те, кто считает, что должен быть костюм на каждый рабочий день.

Для зимы и осени в гардеробе должны обязательно быть три варианта: серая клетчатая тройка, темно синий и коричневый костюмы. Этот набор можно «разбавить» твидовыми, вельветовыми моделями и вариантом в вертикальную полоску.

Летом допускаются не настолько строгие модели: можно смело надевать более яркие темно-зеленые, бордовые, серо-голубые костюмы из смеси шерсти и шелка или хлопка и льна. Конечно, летом можно забыть о тройке, чтобы не было слишком жарко.

В MASTERSUIT рассказали, сколько нужно иметь костюмов, и об аксессуарах к ним. Фото: предоставлено рекламодателем.

Свидание

Для романтических встреч будет достаточно двух комплектов зимой и двух летом. Здесь можно более креативно подойти к дизайну и «поиграть» с фактурами, отделкой и пр. Бархат, сапфировый оттенок, клубный пиджак, вышивка — есть масса вариантов, которые помогут спутнице понять, что костюм надет ради нее и что избранник подумал, что надеть, а не примчался с совещания не переодеваясь.

Свадьба

В жизни каждого человека наступает период, когда приходится периодически посещать свадьбы друзей или коллег, принимать участие в конкурсах и произносить тосты в честь молодых, а костюмы в аренду уже надоели. В этом случае стоит приобрести белую или нежно-голубую модель для свадеб и раз и навсегда забыть о проблеме. Конечно, для собственной свадьбы рано или поздно придется купить смокинг.

Премьера в театре

Для театра достаточно одного костюма и не важно, в каком стиле — подойдет как строгий, так и роскошно-легкомысленный вариант в цветах и с вышивкой.

Для отпуска

Для воскресного бранча или прогулок вдоль морского берега летом идеален легкий костюм пастельного цвета из льна. Минимум один такой должен быть в гардеробе.

Похороны

Всем рано или поздно приходится сталкиваться с потерей друзей, коллег или родственников. Конечно, здесь уместен единственный вариант — строгий черный костюм.

Аксессуары

Несложно подсчитать, что укомплектованный гардероб «на все случаи жизни» должен включать от 15 до 20 костюмов, не считая всего остального: кроссовок, туфель, водолазок, футболок и прочего.

Главный аксессуар для любого костюма — галстук. Минимально их должно быть пять. Нужно иметь бабочку, вязаную модель, узкий однотонный, яркий и более широкий и, конечно, классику с орнаментом. Как правило те, кто начинает носить галстуки, остановиться уже не могут и собирают целую коллекцию.

Далеко не все сегодня носят нагрудные платки, но если хочется «попижонить», то необходимо приобрести несколько платков в горошек, полоску, клетку, с рисунком. Не обойтись без однотонных платков «под галстук» или таких, что будут хорошо контрастировать с костюмом.

Что касается запонок, то они должны гармонировать с часами — золото с золотом, платина с платиной и т.д. То же самое справедливо в отношении зажима для галстука.

Заключение

Каталог одежды бутик-ателье — это не только классические костюмы. Здесь можно заказать куртки, пальто, сорочки, трикотажные изделия и эксклюзивную обувь.

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