Какие улицы в Смоленске назовут в честь известных земляков

В Смоленске именами известных земляков назовут ряд новых улиц. Накануне в столице региона состоялось заседание комиссии по топонимике и увековечению памяти выдающихся событий и личностей. На встрече было приняты следующие решения:

- скверу, расположенному между улицами Карла Маркса и Ленина, возле МБОУ «Гимназия № 1 имени Н.М. Пржевальского» дать имя Почетного гражданина города Смоленска Ивана Ефимовича Клименко и напротив домов 10 и 12 установить его бюст;

- назвать новые улицы между поселком Пасово и дорогой А – 132 именами Героя Отечественной войны 1812 года генерала Тучкова Павла Алексеевича, Героев Советского Союза Туржанского Бориса Александровича, Лавейкина Ивана Павловича, Гуревича Михаила Львовича;

- улице, расположенной на северо-восток от пересечения улиц Урицкого и Памфилова до улицы Тенишевой, решено дать присвоить имя выдающегося архитектора-реставратора Барановского Петра Дмитриевича;

- улице длиной 640 метров, расположенной на северо-восток от улицы Кутузова до границы города Смоленска, имени Героя Российской Федерации Панова Андрея Александровича;

- улице длиной 240 метров, расположенной на востоке от Киевского шоссе имя Почетного гражданина города Смоленска Юрия Васильевича Пашкова.

Также в столице региона решено установить «Стену памяти» в рамках общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России» и бюст Почетному гражданину города Смоленска Беляеву Александру Романовичу на улице Докучаева, у дома № 4.