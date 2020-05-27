2020-05-27T13:05:32+03:00
Общество

Какие улицы в Смоленске назовут в честь известных земляков

Жителям столицы региона напомнят о Почетных гражданах города, героях Отечественной войны 1812 года, Советского Союза, архитекторе, Герое России и писателе
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленске именами известных земляков назовут ряд новых улиц. Накануне в столице региона состоялось заседание комиссии по топонимике и увековечению памяти выдающихся событий и личностей. На встрече было приняты следующие решения:

- скверу, расположенному между улицами Карла Маркса и Ленина, возле МБОУ «Гимназия № 1 имени Н.М. Пржевальского» дать имя Почетного гражданина города Смоленска Ивана Ефимовича Клименко и напротив домов 10 и 12 установить его бюст;

- назвать новые улицы между поселком Пасово и дорогой А – 132 именами Героя Отечественной войны 1812 года генерала Тучкова Павла Алексеевича, Героев Советского Союза Туржанского Бориса Александровича, Лавейкина Ивана Павловича, Гуревича Михаила Львовича;

- улице, расположенной на северо-восток от пересечения улиц Урицкого и Памфилова до улицы Тенишевой, решено дать присвоить имя выдающегося архитектора-реставратора Барановского Петра Дмитриевича;

- улице длиной 640 метров, расположенной на северо-восток от улицы Кутузова до границы города Смоленска, имени Героя Российской Федерации Панова Андрея Александровича;

- улице длиной 240 метров, расположенной на востоке от Киевского шоссе имя Почетного гражданина города Смоленска Юрия Васильевича Пашкова.

Также в столице региона решено установить «Стену памяти» в рамках общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России» и бюст Почетному гражданину города Смоленска Беляеву Александру Романовичу на улице Докучаева, у дома № 4.

ИСТОЧНИК KP.RU

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