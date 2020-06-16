Как бизнесу сейчас поддержать продажи при помощи рекламы и за маленький бюджет

Использовать инструменты онлайн-рекламы, считают эксперты. Как? Об этом мы поговорили с руководителем по маркетингу компании МТС в Смоленске – Алексеем Барковым.

Руководитель по маркетингу компании МТС в Смоленске Алексей Барков. Фото: пресс-служба компании.

Диджитал-реклама все чаще признается наиболее оптимальным решением на рынке маркетинга и рекламы. Она обеспечивает лучшее соотношение между бюджетом, качеством, количеством и охватом рекламных кампаний. По оценкам экспертов, к 2021 году медиарынок в России в сегменте онлайн-рекламы вырастет на 36%, тогда как офлайн рекламные коммуникации «подрастут» лишь на 11% (прогноз рынка рекламы в России до 2021 года, млрд руб. Источник: АКАР, Zenith, GroupM, PwC Media Outlook, прогноз МТС, - прим. Ред.).

А ситуация с коронавирусом одновременно подтвердила и даже ускорила эту тенденцию. Расход мобильного интернет-трафика смолян вырост на 60% в сравнении с прошлым годом. В мае цифры схожие. И это без учета Wi-Fi и «домашнего» интернета. В это время жители очень много времени проводили в интернете: работали, заказывали продукты, смотрели онлайн-концерты, учились. Поэтому, время пребывания в интернете каждого отдельного человека существенно выросло. Использовать онлайн-каналы рекламы – самый верный способ оказаться в поле зрения вашего потенциального клиента.

И начинать организацию таких рекламных кампаний лучше всего на платформах, которые предоставляют вам готовые рекламные алгоритмы, могут задействовать аналитику больших данных и таким образом повысить эффективность вашей рекламы. В этой статье я расскажу, как пошагово пользоваться этими инструментами на примере сервиса МТС Маркетолог. Он специально создан для самостоятельного запуска таргетированной рекламы в интернете, а также лидогенерации на основе Big Data МТС.

1) Определите целевую аудиторию:

Решив запустить рекламную кампанию, составьте портрет вашего клиента: пол, возраст, профессия, интересы, хобби, наличие детей и семейное положение, есть ли домашние животные. Чем больше информации удается собрать о клиенте, тем более точную и эффективную рекламную коммуникацию вы сможете провести. Возможно, за время самоизоляции ваш потребитель изменился и это стоит учесть. Например, у вас салон красоты в одном из районов города и ваши клиентки в основном те, кто живут в этом же районе. Но сейчас многие продолжают работать из дома. И если раньше стрижку, маникюр дамы предпочитали делать рядом с местом работы, то сейчас – они ваши потенциальные клиентки.

Например, МТС Маркетолог позволяет таргетировать рекламу на основе массива обезличенных данных об абонентах. Искусственный интеллект проанализирует данные и подберет под продукт нужную аудиторию, которой могут быть интересны ваши товары или услуги. Это позволит не «спамить» потенциальных клиентов и не переплачивать за рекламу − ведь вы работаете точечно и индивидуально. В сервисе МТС Маркетолог рекламную кампанию с целевым охватом в 500 человек, можно «открутить» и за 1200-3000 рублей, в зависимости от таргетинга.

2) Не игнорируйте геотаргетинг:

Если ваш бизнес нацелен на повседневные потребности, важно показать свои предложения именно тем потенциальным клиентам, которые находятся или часто бывают неподалеку от вашей торговой точки и, возможно, не знают о вас. Тем более что, люди сейчас намного больше времени проводят дома и возможно, ваша потенциальная аудитория сейчас выросла существенно.

Настроить геотаргетинг можно самостоятельно. Так, в МТС Маркетологе это делается в три шага:

1. В личном кабинете МТС Маркетолога, заполните раздел «Социально-демографические данные», указав регион и город проживания, пол и приблизительный возраст ваших потенциальных клиентов.

2. На странице настройки геолокации определите зону рассылки на карте, указав интересующие части города. Двигать карту можно, нажав на неё левой кнопкой мышки. Изменять масштаб можно колесом мыши или соответствующими клавишами «+» и «-» на экране. Если нужен рекламный ход с точностью до квартиры – вводите адреса вручную, такая возможность тоже есть в разделе на вкладке «Ввести вручную».

3. Выберите временной интервал, когда ваши потенциальные клиенты бывают рядом. Если ваш магазин или сервис находится в спальном районе – вам сейчас повезло

3) Оцените эффективность:

В отличие от офлайн рекламных коммуникаций, интернет-рекламу можно с высокой точностью оценивать по нескольким критериям. Например, количество кликов, количество переходов на ваш сайт, количество новых клиентов и стоимость каждого клиента или контакта. Для этого, ограничивайте временные рамки ваших акций и используйте «маркеры», позволяющие оцифровать результаты рекламной кампании. Например, ваши рекламные сообщения или баннеры могут содержать:

- ссылку на ваш сайт с utm-меткой

- номер телефона в вашем сообщении

- промокоды, с ограниченным сроком действия

4) Используйте несколько каналов рекламной коммуникации:

Омниканальность – один из самых простых способов эффективно воздействовать на клиента. Разные по содержанию рекламные сообщения, получаемые клиентом из различных каналов, помогут пробиться в поле зрения покупателя и подтолкнут к покупке. Например, первую неделю рекламной кампании запустите баннер в социальных сетях, далее закрепите рекламное предложение e-mail рассылкой. На финальном этапе уже можно отправить клиенту SMS.

Успеха вам и пусть все получится!