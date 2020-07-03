Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 3 июля 2020 года: выздоровевших в 1,5 раза больше заболевших

За сутки в Смоленской области выявлено 43 заболевших коронавирусом, в то время как 62 человека полностью справились с болезнью. Общее число ковидположительных пациентов выросло до 4702, выздоровевших 2512. Летальных исходов не зарегистрировано.

Сутки ранее в Смоленской области под медицинским наблюдением находились 3632 человека, из них 2908 - в режиме самоизоляции, 724- в стационаре.

Фото: yandex.ru.

До 6 июля в регионе введен первый этап выхода из ограничительных мер из-за пандемии. Уже на следующей неделе, если положительная тенденция сохранится, область перейдет ко второму этапу.