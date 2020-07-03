2020-07-03T10:50:24+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 3 июля 2020 года: выздоровевших в 1,5 раза больше заболевших

«КП» собрала последние новости о коронавирусе в Смоленске на 3 июля 2020 года
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
За сутки в Смоленской области выявлено 43 заболевших коронавирусом. Фото: pixabay.com.За сутки в Смоленской области выявлено 43 заболевших коронавирусом. Фото: pixabay.com.
Изменить размер текста:

За сутки в Смоленской области выявлено 43 заболевших коронавирусом, в то время как 62 человека полностью справились с болезнью. Общее число ковидположительных пациентов выросло до 4702, выздоровевших 2512. Летальных исходов не зарегистрировано.

Сутки ранее в Смоленской области под медицинским наблюдением находились 3632 человека, из них 2908 - в режиме самоизоляции, 724- в стационаре.

Фото: yandex.ru.

Фото: yandex.ru.

До 6 июля в регионе введен первый этап выхода из ограничительных мер из-за пандемии. Уже на следующей неделе, если положительная тенденция сохранится, область перейдет ко второму этапу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Смоленске 2020: последние новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Что происходит с психикой и здоровьем тех, кто в пандемию коронавируса работает на износ
В то время, как одни лишились рабочих мест или не знали, куда себя деть на изоляции, другие вкалывали за троих, вытягивали свои компании и надрывались, перейдя на дистанционку [часть 1]
«Против COVID использовали лекарство от подагры»: Как лечили больных в госпитале, показавшем лучшие результаты в Москве
Результаты лечения в университетской клинике МГУ оказались лучшими в столице. «Комсомолка» узнала подробности, как медики и ученые спасали тяжелых пациентов [Часть 1]
Новости 24
Число выздоровевших от коронавируса смолян стремительно растет
В Смоленске археологи нашли старую дорогу к Соборному холму
В Гагарине мужчина пытался ворваться в чужую квартиру
В Смоленске взрослые деревья высадят на улице Николаева к осени
Смоленский МУП задолжал работникам более 145 тысяч рублей
В Смоленске благоустроят новый сквер на улице Николаева
В Смоленске УК «Жилищник» отремонтирует 200 подъездов
Вагоны пригородных поездов ежедневно проходят санобработку на МЖД
В Смоленске идет набор народных дружинников
Стали известны подробности ДТП с мотоциклом у ТРЦ в Смоленске
В Смоленской области построят новые энергоблоки АЭС
Почти 72% смолян одобрили поправки в Конституцию РФ
Смоляне собрали 70 мешков мусора с пляжа Голубого озера
Сквер у Танка Т-34 начали благоустраивать в Смоленске
Редкую серебряную монету из Норвегии нашли в Смоленске
Смоляне привезли для редкой птицы первую партию корма
Смоляне отметили важность процедуры голосования
В Смоленске ограничат движение транспорта на улице Твардовского
В Смоленской области сократилось число преступлений против детей
В 16 школах и детских садах Гагаринского района заменят окна
За сутки смоляне отдали мошенникам более 300 тысяч рублей
В Вязьме хулиганы разграбили клумбы
В Смоленске ищут свидетелей ДТП с пешеходом
Мотоциклист на скорости «влетел» в автомобиль у ТРЦ в Смоленске
В Смоленске прошли испытания препарата от коронавируса
В Рославле завершены поиски 90-летней женщины