23 июня 2020 года Секретарь регионального отделения «Единой России», председатель Смоленской областной Думы Игорь Ляхов провел прием граждан в режиме видеоконференцсвязи, взяв на контроль наказы избирателей о помощи и содействии в решении проблемных вопросов.

В этот раз о своих трудностях, заботах, надеждах и планах рассказали более десятка жителей Кардымовского района, в том числе местные депутаты, представляющие интересы избирателей. В центре внимания были вопросы газификации деревень, благоустройства территорий в районном центре, здравоохранения и другие важные темы. Игорь Ляхов внимательно выслушал каждое обращение, дал необходимые поручения своим помощникам и предложил возможные пути решения проблем и ситуаций, беспокоящих кардымовцев.

Комментируя итоги приема, парламентарий отметил актуальность затронутых тем, подчеркнув, что решение многих из них зависит от конструктивной и слаженной работы местных органов власти и заинтересованных сторон.

Жители Кардымовского района пожаловались на работу депутатов райсовета. Фото: smolensk.er.ru.

- Проблематика, с которой сегодня обратились люди, абсолютно разнообразная. Так представители широкого круга общественности, ветеранских организаций выразили поддержку действующему Главе Кардымовского района Никитенкову Павлу Петровичу, подвергая сомнению деятельность ряда представителей депутатского корпуса районного Совета. Этот вопрос мы поднимем и на партийной площадке, встретимся с депутатами от территорий и обязательно послушаем Главу. Сегодня как никогда важна консолидация общества, в том числе и разных политических сил для того, чтобы побороть главную беду - пандемию коронавируса. Поэтому и прием граждан проходил в таком особенном режиме видеоконференции, - подчеркнул Игорь Васильевич. - Мы не должны забывать, что есть сельские территории с их проблематикой. Если в городе Смоленске людям проще обратиться и в приемную партии «Единая Россия», и непосредственно в Администрацию области, Администрацию города Смоленска, то, конечно же, представителям сельских территорий сложнее в этом вопросе.

Секретаря регионального отделения Партии Игоря Ляхова возмутила ситуация, о которой рассказала пожилая пациентка, вынужденная за свой счет лечить осложнение после укола в Кардымовской больнице: «Гражданка обратилась с тем, что во время приступа почечных коликов ей сделали инъекцию, которая впоследствии вызвала местное воспаление и абсцесс. И сегодня на его лечение, по ее словам, нет средств в больнице. Это говорит о том, что либо больница действительно находится в сложном положении, и там нет лекарств и нужно срочно принимать меры, либо речь может идти о непрофессионализме персонала. Поэтому я считаю для себя необходимым проговорить этот вопрос с Губернатором Алексеем Владимировичем Островским, и по факту поступившего заявления будем формировать рабочую группу, которая бы смогла разобраться в ситуации, в которой находится кардымовское здравоохранение. Этот сигнал требует быстрого реагирования». Председатель регионального парламента поставил на контроль ряд сложных задач, отметив, что такие вопросы, как земельные споры, обкашивание улиц в районном центре, благоустройство дворовых территорий должны быть разрешены в нормальном диалоге власти, управляющих организаций и граждан, и, что важно, в соответствии с действующим законодательством.

Говоря об актуальной проблеме газификации сельских территорий, Игорь Ляхов сказал:

- Я очень надеюсь, что новая программа, которая называется «Комплексное развитие сельских территорий», в ближайшее время с нашими общими усилиями – профильного Департамента по сельскому хозяйству и продовольствию, а также комитета областной Думы по вопросам агропромышленного комплекса, участников проекта партии «Единая Россия» «Российское село» – совместно заработает. Надеемся, что сможем увеличить долю федерального софинансирования в разы. Мы знаем, что программа «Комплексное развитие сельских территорий» в отличие от предыдущей программы сегодня увеличена в 10 раз. Значит и в нашем регионе должны быть существенные изменения по увеличению средств, в том числе на газификацию, водоснабжение и другие направления, такие как строительство фельдшерско-акушерских пунктов, детских площадок, жилья, дорог и многие другие.

Игорь Ляхов заверил, что независимо от того, сколько еще продлятся ограничения, связанные с пандемией коронавируса, практика дистанционных приемов будет продолжена, чтобы оперативно и своевременно помогать людям.

- Мы будем эту практику тиражировать и обратимся к нашим коллегам-депутатам, чтобы они в соответствии с распоряжениями и Президента, и Губернатора проводили больше встреч в режиме видеоконференций, - заключил Игорь Васильевич.