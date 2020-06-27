Коронавирус в Смоленской области: опубликованы новые данные на 27 июня 2020 года

Коронавирус в Смоленской области по данным на 27 июня 2020 года выявлен еще у 40 жителей региона. Суточный прирост заболевших снижается, он значительно ниже количества выздоровевших за сутки, но есть и летальный исход, сообщает Роспотребнадзор.

По обновленным данным, Covid-19 подтвержден в регионе у 4463 жителей. Почти половина из них - 2234 человека – выздоровели (+112 за сутки), еще 2166 заболевших продолжают лечение. Есть и летальные исходы: от новой инфекции с начала пандемии в Смоленской области погибли 63 человека (+1 за сутки)

ФОТО: скриншот с Яндекс.Карты

Среди муниципалитетов безусловным лидером по количеству заболевших остается Смоленск. Здесь уже более 1500 тысяч человек с подтвержденным диагнозом. Также в пятерке лидеров: Вяземский район, Рославльский, Ярцевский, Починковский и Гагаринский.

Напомним, уже несколько дней в Смоленской области снижается суточный прирост заболевших, и регион вступил в первый этап снятия ограничений по коронавирусу:

- разрешены занятия спортом на улице (не более двух человек вместе и на расстоянии между занимающимися не менее 5 метров

- разрешены одиночные или с членами семьи прогулки на улице

- возобновлена работа предприятий торговли непродовольственными товарами площадью до 400 кв.м при наличии отдельного наружного (уличного) входа

- работает ряд предприятий сферы услуг, например, парикмахерские

-продолжает действовать масочный режим в общественных местах и в транспорте