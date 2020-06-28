2020-06-28T16:19:47+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Смоленской области: опубликованы новые данные на 28 июня 2020 года

Суточный прирост заболевших коронавирусом держится на прежнем уровне, есть новые летальные исходы
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Covid-19 выявлен еще у 42 жителей региона. Фото: pixabay.com.Covid-19 выявлен еще у 42 жителей региона. Фото: pixabay.com.
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Коронавирус в Смоленской области по данным на 28 июня выявлен еще у 42 жителей региона. Общее число заболевших выросло до 4505. Суточный рост заболевших коронавирусом держится на прежнем уровне, есть новые летальные исходы – скончался еще один пациент. Всего на территории региона зафиксировано 64 случая с летальным исходом.

В тоже время продолжает расти и число выздоровевших: на сегодня оно составляет 2270 человек (+36) за сутки. На лечении находятся 2171 житель Смоленщины.

- В общей сложности в Смоленской области под медицинским наблюдением находятся 3755 человек, из них 2824 - в режиме самоизоляции, 931 - в стационаре, - сообщает региональный Оперативный штаб.

Covid-19 выявлен еще у 42 жителей региона. Фото: Оперативный штаб Смоленской области.

Covid-19 выявлен еще у 42 жителей региона. Фото: Оперативный штаб Смоленской области.

Ранее «КП» писала, что президент РФ подписал Указ о награждении 22 смоленских медиков за борьбу с коронавирусом. 10 человек удостоены ордена Пирогова, 12 – медаль Луки Крымского.

ИСТОЧНИК KP.RU

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