Коронавирус в Смоленской области: опубликованы новые данные на 28 июня 2020 года

Коронавирус в Смоленской области по данным на 28 июня выявлен еще у 42 жителей региона. Общее число заболевших выросло до 4505. Суточный рост заболевших коронавирусом держится на прежнем уровне, есть новые летальные исходы – скончался еще один пациент. Всего на территории региона зафиксировано 64 случая с летальным исходом.

В тоже время продолжает расти и число выздоровевших: на сегодня оно составляет 2270 человек (+36) за сутки. На лечении находятся 2171 житель Смоленщины.

- В общей сложности в Смоленской области под медицинским наблюдением находятся 3755 человек, из них 2824 - в режиме самоизоляции, 931 - в стационаре, - сообщает региональный Оперативный штаб.

Covid-19 выявлен еще у 42 жителей региона. Фото: Оперативный штаб Смоленской области.

Ранее «КП» писала, что президент РФ подписал Указ о награждении 22 смоленских медиков за борьбу с коронавирусом. 10 человек удостоены ордена Пирогова, 12 – медаль Луки Крымского.