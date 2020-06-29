Коронавирус в Смоленской области: опубликованы новые данные на 29 июня 2020 года

Коронавирус в Смоленской области выявлен еще у 39 пациентов. Таком образом, число заболевших Covid-19 выросло до 4544.

Несмотря на снижение числа новых заболевших, в регионе есть летальные исходы. За последние сутки скончался еще один пациент, всего в регионе по данным на 29 июня 65 погибших. Число выздоровевших – 2283.

В региональном Оперативном штабе отмечают снижение числа пациентов в больницах. В настоящее время лечение в стационаре получают около 930 человек.

Фото: yandex.ru.

Ранее «КП» показывала карту распространения вируса. Наибольшее число заболевших в Смоленске, с отрывом на втором и третьем месте Вяземский и Рославльский районы.