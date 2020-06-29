2020-06-29T11:28:14+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Смоленской области: опубликованы новые данные на 29 июня 2020 года

Число выявленных заболевших снижается, но есть летальные исходы
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Коронавирус в Смоленской области выявлен еще у 39 пациентов. Фото: pixabay.com.Коронавирус в Смоленской области выявлен еще у 39 пациентов. Фото: pixabay.com.
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Коронавирус в Смоленской области выявлен еще у 39 пациентов. Таком образом, число заболевших Covid-19 выросло до 4544.

Несмотря на снижение числа новых заболевших, в регионе есть летальные исходы. За последние сутки скончался еще один пациент, всего в регионе по данным на 29 июня 65 погибших. Число выздоровевших – 2283.

В региональном Оперативном штабе отмечают снижение числа пациентов в больницах. В настоящее время лечение в стационаре получают около 930 человек.

Фото: yandex.ru.

Фото: yandex.ru.

Ранее «КП» показывала карту распространения вируса. Наибольшее число заболевших в Смоленске, с отрывом на втором и третьем месте Вяземский и Рославльский районы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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