2020-06-29T11:51:59+03:00
Общество

Смоляне могут съездить в Калининград

В связи с улучшением эпидемиологической ситуации в стране и постепенным снятием ограничений в расписание возвращается поезд № 30/29 «Янтарь» Калининград – Москва
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
Смоляне могут съездить в Калининград. Фото: пресс-служба РЖД.Смоляне могут съездить в Калининград. Фото: пресс-служба РЖД.
Изменить размер текста:

В связи с улучшением эпидемиологической ситуации в стране и постепенным снятием ограничений, действующих в отдельных субъектах Российской Федерации, холдинг «РЖД» возобновляет пассажирское железнодорожное сообщение с Калининградской областью, сообщает пресс-служба РЖД.

Так, в расписание вернется поезд, курсирующий между Калининградом и Москвой и следующий через Смоленск. В первый рейс после длительного перерыва поезд № 30/29 «Янтарь» Калининград – Москва отправится 1 июля и далее будет курсировать через день по нечетным числам. В обратную сторону, из Москвы, поезд отправится 2 июля и далее будет курсировать через день по четным числам. Время отправления и прибытия поезда из начальной в конечную точки маршрута не изменилось.

При следовании поездов транзитом через территорию Республики Литвы и Республики Беларусь на станциях литовских и белорусских железных дорог предусмотрены только технические остановки – посадка и высадка пассажиров осуществляться не будет. Подробную информацию о графике движения поездов и стоимости проезда пассажиры могут получить по круглосуточному телефону Единого информационно-сервисного центра ОАО «РЖД» 8 (800) 775-00-00, а также на сайте ОАО «РЖД».

Напомним, в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации № 763-р от 27 марта 2020 года пересечь границу РФ в транзитных поездах, следующих в Калининградскую область и обратно, смогут только те пассажиры, которые имеют в паспорте гражданина РФ соответствующие отметки о регистрации по месту жительства на территории Калининградской области. Пассажиры, оформившие билеты по загранпаспорту, отправляясь в поездку в Калининградскую область и обратно, должны иметь при себе гражданский паспорт, где указана регистрация по месту жительства.

Также продолжает действовать нота Министерства иностранных дел Литовской Республики об условиях и ограничениях упрощённого транзита для пассажиров российских поездов через государственную границу Литовской Республики, в соответствии с которой в одном рейсе транзитом может проследовать ограниченное количество пассажиров, а также транзитный проезд разрешается только при наличии упрощенного транзитного документа для железнодорожного транспорта (далее – УПД-ЖД). Транзитный проезд через территорию Литвы по Шенгенской визе или упрощенному транзитному документу (УТД) запрещен. Дополнительную информацию можно получить на сайте Генерального консульства Литовской Республики в Калининграде.

Для обеспечения интересов российских пассажиров ОАО «РЖД» совместно с МИД РФ прорабатывают возможность снятия указанных ограничений с учетом безостановочного транзитного порядка проследования поездов по территории Литовской Республики и Республики Беларусь. О достигнутых договоренностях и принятых решениях компания проинформирует дополнительно.

Напомним, в поездах дальнего следования принимаются все меры для обеспечения безопасной перевозки пассажиров в период пандемии. В соответствии с рекомендациями санитарных врачей, вагоны проходят тщательную дезинфекцию в депо. В пути следования поездная бригада осуществляет уборку вагона не менее 4 раз в сутки с применением дезинфицирующих средств. Обеззараживание воздуха происходит за счет ультрафиолетовых ламп, установленных под крышей вагона. Они абсолютно безопасны для пассажиров и скрыты от их глаз. Все постельные принадлежности, включая матрасы и подушки, проходят специальную дезинфекцию. В поездах начали работу вагоны-рестораны, в которых также соблюдаются все требования санитарных врачей по обслуживанию пассажиров.

Во всех поездах дальнего следования обеспечено наличие бесконтактных инфракрасных термометров, которые применяются для измерения температуры пассажиров пути следования (не менее 2 раз в сутки). Обратившись к проводнику, пассажиры могут приобрести индивидуальные средства защиты: маски и перчатки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Почему в России усыновляют по 30 тысяч сирот в год, а детдома не исчезают
Мы не любим этого замечать, но внутри России существует еще одна отдельная страна. Страна сирот. Со своими законами, судьбами и трагедиями. Который год ее пытаются реформировать, ликвидировать, влить в остальную страну. И ничего не выходит [Часть 2]
Новости 24
На трассе под Сычевкой погиб водитель легкового автомобиля
В Смоленской области появится завод по переработке торфа
В центре Смоленска ограничат движение транспорта
В Смоленске после проверки прокуратуры снесут 12 аварийных домов
Смоляне смогут отдохнуть в Калининграде с 1 июля
Движение транспорта ограничат на улице 12 лет Октября в Смоленске
В Гагаринском районе летом выпал крупный град
Поисковики начали поиски 90-летней смолянки
Дизайнеры предложили соединить две башни Смоленской крепостной стены
В Десногорске автомобиль слетел с плотины в водохранилище
Смолянка обманула микрофинансовую организацию
В Смоленске начали установку мемориального панно «Бессмертный полк»
Опубликованы новые данные по коронавирусу в Смоленской области
Жители Вязьмы предупреждают о новом виде мошенничества
Прогимназия на улице Свердлова в Смоленске построена на 90 процентов
В Смоленске появится временный автобусный маршрут
В Смоленской области выявили вспышку африканской чумы свиней
Почти половина заболевших Covid-19 в Смоленской области выздоровели
В Вязьме на директора колхоза завели уголовное дело
В Смоленске продолжат проверять чем кормят детей в детских садах
Смолян просят принять участие в общероссийском голосовании
Вячеслав Балалаев стал «Почетным гражданином Смоленской области» посмертно
За сутки мошенники обманули смолян на 1,1 млн рублей
В Смоленске снесут незаконный ларек и парковочное место
В парке Смоленска появится новый аттракцион
Центр помощи гражданам запустил новый видеопроект #НамЗдесьЖить
Защитные лицевые щитки передали медицинским учреждениям Смоленска
Под Угрой нашли и уничтожили «схрон» с боеприпасами