Смоляне могут съездить в Калининград

В связи с улучшением эпидемиологической ситуации в стране и постепенным снятием ограничений, действующих в отдельных субъектах Российской Федерации, холдинг «РЖД» возобновляет пассажирское железнодорожное сообщение с Калининградской областью, сообщает пресс-служба РЖД.

Так, в расписание вернется поезд, курсирующий между Калининградом и Москвой и следующий через Смоленск. В первый рейс после длительного перерыва поезд № 30/29 «Янтарь» Калининград – Москва отправится 1 июля и далее будет курсировать через день по нечетным числам. В обратную сторону, из Москвы, поезд отправится 2 июля и далее будет курсировать через день по четным числам. Время отправления и прибытия поезда из начальной в конечную точки маршрута не изменилось.

При следовании поездов транзитом через территорию Республики Литвы и Республики Беларусь на станциях литовских и белорусских железных дорог предусмотрены только технические остановки – посадка и высадка пассажиров осуществляться не будет. Подробную информацию о графике движения поездов и стоимости проезда пассажиры могут получить по круглосуточному телефону Единого информационно-сервисного центра ОАО «РЖД» 8 (800) 775-00-00, а также на сайте ОАО «РЖД».

Напомним, в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации № 763-р от 27 марта 2020 года пересечь границу РФ в транзитных поездах, следующих в Калининградскую область и обратно, смогут только те пассажиры, которые имеют в паспорте гражданина РФ соответствующие отметки о регистрации по месту жительства на территории Калининградской области. Пассажиры, оформившие билеты по загранпаспорту, отправляясь в поездку в Калининградскую область и обратно, должны иметь при себе гражданский паспорт, где указана регистрация по месту жительства.

Также продолжает действовать нота Министерства иностранных дел Литовской Республики об условиях и ограничениях упрощённого транзита для пассажиров российских поездов через государственную границу Литовской Республики, в соответствии с которой в одном рейсе транзитом может проследовать ограниченное количество пассажиров, а также транзитный проезд разрешается только при наличии упрощенного транзитного документа для железнодорожного транспорта (далее – УПД-ЖД). Транзитный проезд через территорию Литвы по Шенгенской визе или упрощенному транзитному документу (УТД) запрещен. Дополнительную информацию можно получить на сайте Генерального консульства Литовской Республики в Калининграде.

Для обеспечения интересов российских пассажиров ОАО «РЖД» совместно с МИД РФ прорабатывают возможность снятия указанных ограничений с учетом безостановочного транзитного порядка проследования поездов по территории Литовской Республики и Республики Беларусь. О достигнутых договоренностях и принятых решениях компания проинформирует дополнительно.

Напомним, в поездах дальнего следования принимаются все меры для обеспечения безопасной перевозки пассажиров в период пандемии. В соответствии с рекомендациями санитарных врачей, вагоны проходят тщательную дезинфекцию в депо. В пути следования поездная бригада осуществляет уборку вагона не менее 4 раз в сутки с применением дезинфицирующих средств. Обеззараживание воздуха происходит за счет ультрафиолетовых ламп, установленных под крышей вагона. Они абсолютно безопасны для пассажиров и скрыты от их глаз. Все постельные принадлежности, включая матрасы и подушки, проходят специальную дезинфекцию. В поездах начали работу вагоны-рестораны, в которых также соблюдаются все требования санитарных врачей по обслуживанию пассажиров.

Во всех поездах дальнего следования обеспечено наличие бесконтактных инфракрасных термометров, которые применяются для измерения температуры пассажиров пути следования (не менее 2 раз в сутки). Обратившись к проводнику, пассажиры могут приобрести индивидуальные средства защиты: маски и перчатки.