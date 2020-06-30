Коронавирус в Смоленской области: число заболевших продолжает снижаться
За последние сутки коронавирусом в Смоленской области заболели 37 человек, сообщает Оперативный штаб. Общее число положительных диагнозов в регионе достигло 4581.
На фоне снижения заболеваемости растет число выздоровевших смолян. За сутки прирост составил 60, общее число людей, сумевших побороть вирус достигло 2343. Новых летальных случаев не зарегистрировано.
Также становится свободнее в стационаре: в больницах региона проходят лечение около 930 человек.
Фото: yandex.ru/covid19/stat.
В регионе продолжают действовать ограничительные меры. Завтра 1 июля на Смоленщине пройдет День общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ. Проводить значимое для страны событие будут в условиях строго соблюдения мер предосторожности.
ИСТОЧНИК KP.RU
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