2020-07-04T12:04:16+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Смоленской области: опубликованы новые данные на 4 июля 2020 года

За сутки заболевших коронавирусом и выздоровевших в Смоленске и области почти поровну
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: pixabay.comФОТО: pixabay.com
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Роспотребнадзор опубликовал новые данные о коронавирусе в Смоленской области на 4 июля. Согласно статистике, суточный прирост заболевших Covid-19 и выздоровевших почти сравнялся: 42 и 47 человек.

Общее число заболевших в регионе с начала пандемии – 4744 человек. Из них больше половины (2559) уже выздоровели, 2118 смолян еще продолжают лечение. Вместе с тем, летальные исходы все еще имеют место быть. Всего скончались 67 человек (+1 за сутки).

ФОТО: скриншот со Стопкоронавирус. РФ

ФОТО: скриншот со Стопкоронавирус. РФ

Лидером по числу заболевших остается областной центр. Здесь диагноз подтвержден был уже более чем у 1600 человек. Меньше всего случаев новой инфекции зарегистрировано в Холм-Жирковском районе (5).

Напомним, регион начал поэтапный выход из ограничительных мер. Накануне региональный Роспотребнадзор заявил о готовности области к переходу на второй этап. Вскоре могут открыться крупные магазины и парки. Очередные изменения в указ о режиме повышенной готовности глава региона планирует внести 6 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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