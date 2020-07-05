Коронавирус в Смоленской области на 5 июля: выздоровевших больше, но есть и летальный исход

Количество смолян, поборовших коронавирус, за минувшие сутки выросло на 49 человек и достигло 2608. Это больше половины от числа всех жителей региона, у которых подтвердился диагноз с начала пандемии (4782 человека). Однако, как сообщает Роспотербнадзор, есть и новый летальный случай.

Всего жертвами новой коронавирусной инфекции стали 68 человек.

Скриншот со Стопкоронавирус РФ

В пятерке лидеров по Covid-19 с момента выявления первого заболевшего держатся Смоленск, а также Вяземский, Ярцевский, Починковский и Рославльский районы.

Напомним, Смоленская область находится на первом этапе снятия ограничений по коронавирусу. Однако планируется, что уже 6 июля губернатор внесет очередные изменения в Указ о режиме повышенной готовности и регион перейдет на следующий этап.