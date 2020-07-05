2020-07-05T15:36:43+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Смоленской области на 5 июля: выздоровевших больше, но есть и летальный исход

Роспотребнадзор опубликовал новые данные о ситуации с коронавирусом в Смоленске и области 5 июля 2020 года
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО:pixabay.comФОТО:pixabay.com
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Количество смолян, поборовших коронавирус, за минувшие сутки выросло на 49 человек и достигло 2608. Это больше половины от числа всех жителей региона, у которых подтвердился диагноз с начала пандемии (4782 человека). Однако, как сообщает Роспотербнадзор, есть и новый летальный случай.

Всего жертвами новой коронавирусной инфекции стали 68 человек.

Скриншот со Стопкоронавирус РФ

Скриншот со Стопкоронавирус РФ

В пятерке лидеров по Covid-19 с момента выявления первого заболевшего держатся Смоленск, а также Вяземский, Ярцевский, Починковский и Рославльский районы.

Напомним, Смоленская область находится на первом этапе снятия ограничений по коронавирусу. Однако планируется, что уже 6 июля губернатор внесет очередные изменения в Указ о режиме повышенной готовности и регион перейдет на следующий этап.

ИСТОЧНИК KP.RU

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