2020-07-25T11:04:39+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Смоленской области: опубликованы новые данные на 25 июля

Количество жертв коронавируса в Смоленске и области, как и число выздоровевших за сутки, растет
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: pixabay.comФОТО: pixabay.com
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Опубликованы новые данные по коронавирусу в Смоленской области на 25 июля: суточный прирост выздоровевших пока больше количества новых заболевших за сутки, но и число жертв новой инфекции увеличилось еще на одного погибшего – всего зафиксировано 93 летальных исхода.

С начала пандемии Covid-19 в Смоленской области подтвердился у 5 534 человек (+30 за сутки). Побороть недуг смогли 3 594 человека (+50 за сутки). Продолжают лечение 1 847 жителей региона.

ФОТО: pixabay.com

ФОТО: pixabay.com

Больше всего заболевших в областном центре. Среди муниципалитетов в пятерке лидеров оказались: Гагаринский район, Вяземский, Ярцевский и Починковский районы.

Напомним, Смоленская область 24 июля перешла на 3-й этап снятия ограничений по коронавирусу. Губернатор внес изменения в Указ о введении в регионе режима повышенной готовности.

Теперь при соблюдении требований Роспотребнадзора разрешена работа общепита на летних верандах и террасах, также разрешены выставки с очным присутствием граждан до 100 человек и в ЗАГСе на бракосочетания разрешается допускать до 10 человек, если позволяет помещение.

МФЦ перешли в обычный режим работы, а в садах количество детей в группе увеличили до 20. Остальные ограничения сохраняются по 3 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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