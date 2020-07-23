2020-07-23T11:21:16+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Смоленской области на 23 июля: от опасной болезни скончались еще два человека

«КП» собрала последние данные по коронавирусу в Смоленске и области на 23 июля
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленской области коронавирусом уже заразились 5485 человек. Фото: pixabay.com.В Смоленской области коронавирусом уже заразились 5485 человек. Фото: pixabay.com.
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В Смоленской области коронавирусом уже заразились 5485 человек. За последние сутки выявлен еще 31 заболевший. В то же время с болезнью смогли справиться 3489 жителей региона (+51 за сутки). И 91 погибли. По данным на 23 июля, в регионе выявлено два новых смертельных исхода.

Отметим, смертельные исходы от опасной болезни стали фиксироваться практически ежедневно.

Фото: стопкоронавирус.рф.

Фото: стопкоронавирус.рф.

Между тем, власти готовятся обсуждать введение третьего этапа по снятию ограничений. Об этом ранее сообщил губернатор Алексей Островский. Вероятнее всего, послабления начнутся с 27 июля. Тогда в городе и области заработают крупные ТЦ, кафе и рестораны, парки и скверы, спортивные залы и откроются секции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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