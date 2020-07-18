2020-07-18T11:22:56+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Смоленской области на 18 июля: скончались еще два человека

Опубликованы новые данные о ситуации с коронавирусом в Смоленске и области на 18 июля 2020 года
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: pixabay.comФОТО: pixabay.com
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Коронавирус в Смоленской области за минувшие сутки унес жизни еще двух человек. Общее число жертв Covid-19 достигло 86, сообщает 18 июля портал Стопкоронавирус. РФ.

Напомним, летальный исходы в связи с новой инфекцией в регионе фиксируются практически ежедневно: погибают 1-2 человека в сутки.

ФОТО: Скринщот с Яндекс.Маркет

ФОТО: Скринщот с Яндекс.Маркет

Всего с начала пандемии диагноз подтвердился уже у 5340 человек (+43 за сутки). Из них выздоровели 3309 человек (+68 за сутки).

Среди муниципалитетов в лидерах по числу заболевших остаются по убывающей: Смоленск, Рославльский район, Вяземский, Ярцевский и Починковский районы.

Режим повышенной готовности в связи с коронавирусом все еще действует: запрещены массовые мероприятия, работа бассейнов, саун, кафе и ресторанов (за исключением работы на доставку и на вынос). 20 июля губернатор области должен принять решение о продлении ограничительных мероприятий, либо их частичном снятии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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