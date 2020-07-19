2020-07-19T11:24:36+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Смоленской области на 19 июля: число заболевших снова выше количества выздоровевших

Опубликованы свежие данные по коронавирусу в Смоленске и области на 19 июля 2020 года
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
ФОТО:pixabay.comФОТО:pixabay.com
Изменить размер текста:

Новые данные по коронавирусу в Смоленской области на 19 июля 2020 года: суточный прирост заболевших составил 32 человек, это более чем в два раза выше количества выздоровевших.

За минувшие сутки, как сообщает Роспотребнадзор, зафиксирован и новый летальный случай. Всего жертвами коронавируса в регионе стали 87 человек из 5381. Выздоровели 3323 (+14 за сутки).

ФОТО: Стопкоронавирус.РФ

ФОТО: Стопкоронавирус.РФ

В настоящий момент в Смоленской области проходит второй этап снятия ограничений по Covid-19:

- Разрешены занятия спортом на улице ( не более 2 человек на расстоянии не менее 5 метров)

- Разрешены одиночные или с членами семьи прогулки на улице

- Открыты крупные магазины (до 800 кв. м) и уличные торговые точки

- Работает ряд предприятий сферы услуг, например, парикмахерские

- Введен масочный режим в общественных местах и в транспорте

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Смоленске 2020: последние новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Российские ученые впервые получили нейтрализующие коронавирус антитела и рассказали, как это поможет человечеству
В Институте молекулярной и клеточной биологии СО РАН из крови трех переболевших коронавирусом москвичей смогли выделить важные белки, которые помогут создать идеальную вакцину
Новости 24