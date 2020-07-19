Коронавирус в Смоленской области на 19 июля: число заболевших снова выше количества выздоровевших
Новые данные по коронавирусу в Смоленской области на 19 июля 2020 года: суточный прирост заболевших составил 32 человек, это более чем в два раза выше количества выздоровевших.
За минувшие сутки, как сообщает Роспотребнадзор, зафиксирован и новый летальный случай. Всего жертвами коронавируса в регионе стали 87 человек из 5381. Выздоровели 3323 (+14 за сутки).
ФОТО: Стопкоронавирус.РФ
В настоящий момент в Смоленской области проходит второй этап снятия ограничений по Covid-19:
- Разрешены занятия спортом на улице ( не более 2 человек на расстоянии не менее 5 метров)
- Разрешены одиночные или с членами семьи прогулки на улице
- Открыты крупные магазины (до 800 кв. м) и уличные торговые точки
- Работает ряд предприятий сферы услуг, например, парикмахерские
- Введен масочный режим в общественных местах и в транспорте
ИСТОЧНИК KP.RU
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