Хлеб всему голова

Хорошей выпечке нужны не только мука, дрожжи, но и правильно подобранные ингредиенты. В интервью «КП» Владимир рассказал о развитии и ассортименте предприятия, современных тенденциях смоленского рынка хлебопродуктов, а также о важности хорошо слаженного коллектива.

– Владимир Николаевич, расскажите, с чего начинался ваш бизнес?

– Вообще моя карьера начиналась с охранного бизнеса. Был учредителем и генеральным директором собственного охранного предприятия. В 2012 году решил кардинально сменить сферу деятельности. Было несколько идей. Выбрал производство хлебобулочных изделий. Открыли производство с коллективом, состоящим из трех человек. Но стоит заметить, сотрудники были с большим опытом работы. Сначала работали на арендованных площадях, постепенно обзавелись современным оборудованием, а потом и своим помещением. Наша продукция – без химических добавок, в ее основе только высококачественное и натуральное сырье от проверенных поставщиков. Я люблю свое производство.

– Помните, какие ошибки совершали поначалу? Что не получалось?

– Получалось все. Тяжело только было привыкнуть к женскому коллективу и руководить им.

– Каков ассортимент вашей продукции?

– Мы производим сдобную выпечку из дрожжевого, слоеного и песочного теста.

– Откуда черпаете идеи для новинок?

– Знаете, здесь, наверное, работает обратная связь с клиентами. Это и отслеживание потребностей и спроса на ту или иную продукцию, участие в различных семинарах и многое другое. Не скрою, бывает, что и черпаем идеи из интернета. Например, новые позиции, которых в нашем городе нет, такие как арабская пита (восточный национальный хлеб). Стараемся всегда предлагать новинки, не повторяться и делать что-то оригинальное.

– Какие планы строите на ближайшее будущее?

– В планах дальнейшее развитие своего производства. Выход на новый уровень, расширение сбыта и выпуск новых позиций.

– Как вам удается добиваться такого настроя? Нацеленности на результат?

– Настрой формируется внутри. Это от спорта и воспитания. Ставить цели и добиваться результата – принцип всей моей жизни. Также немаловажно уважать свой коллектив, а он со мной, стоит заметить, с 2012 года. Для меня это костяк из незаменимых людей. Ну и, конечно, без поддержки моей семьи и близких такого успеха я бы не добился!

– Наверное, все-таки есть проблемы, ведь без них нельзя?

– Да, безусловно, проблемы есть. Основная проблема – кадровая. Это нехватка рабочих профессий. Это относится к любому бизнесу и любому производству. Здесь нужны формовщики, кровельщики, сварщики, пекари, кондитеры… а в городе только одни менеджеры, юристы и экономисты. Дефицит рабочих кадров. Другая проблема – сбыт продукции. Крупные ретейлеры буквально захватили российский продуктовый рынок. Ситуация для небольших магазинов становится все более жесткой. Правительство вводит все новые и новые законы, которые заставляют предпринимателей с каждым днем затягивать пояса все туже. Поэтому многие организации малого бизнеса закрываются, не выдержав давления. В свою очередь, крупные сети диктуют свои условия, и они не всегда выгодны для производителя.

На сырье мы не экономим, отмечает Владимир Жигунов. Фото: автора.

– Какова у вас уже клиентская база?

– Клиентская база компании состоит из индивидуальных предпринимателей, собственной розницы и сетевых магазинов.

– В чем специфические сложности производства вашей продукции?

– Сложности никакой нет. Нужен просто постоянный контроль качества производимой продукции. Единственное, в чем специфичность – в малых сроках реализации: от двух до трех суток.

– Откуда вы поставляете сырье?

– Работаем на протяжении многих лет с постоянными поставщиками из Смоленска, Курска, Орла. Повторюсь, в своем производстве мы используем только натуральные продукты, без химических добавок. На сырье мы не экономим.

– Небольшие пекарни являются вашими конкурентами?

– Знаете, нет, я не считаю их конкурентами не потому, что они хуже, а потому, что они другие, непохожие на мое производство. Киоски, ларьки, пекарни, хлебницы – у каждого свой покупатель. Мои покупатели – это дети, мамы с детьми и пенсионеры. Наши преимущества – оптовые, невысокие цены, утренняя бесплатная доставка продукции по городу и области, разнообразная упаковка и фасовка товара...

– Поделитесь секретом, как правильно хранить хлеб?

– Наверное, никакого секрета здесь нет. Все мы помним из детства, что мягкий, свежий, только что купленный, с хрустящей корочкой, румяный кирпичик такой вкусный, что полбуханки быстро исчезает, пока ты еще не дошел до дома. Поэтому ароматный и хрустящий хлеб съедается сразу.

– А давайте немного отойдем от производства и поговорим о вашей семье, о доме и ваших увлечениях.

– Для меня моя семья – это моя поддержка и опора. Любимая жена, трое деток – два мальчика и девочка, они меня вдохновляют, дают советы и помогают мне во всем. Что касается моих увлечений, я спортивный человек. В прошлом – профессиональный спортсмен по силовому троеборью. А вот свое свободное время, которого не так много, я стараюсь провести с семьей, а также люблю посмотреть кино.

– Насколько мне известно, вы еще занимаетесь благотворительностью…

– Да, я помогаю пожилым из Смоленской областной клинической психиатрической больницы – три раза в неделю отправляю им свою продукцию. Детским домам и домам престарелых оказываю помощь три, четыре раза в год.

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Антон Смирнов

Фото автора.