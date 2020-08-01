2020-08-01T11:20:05+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Смоленской области на 1 августа: заболеваемость продолжает падать

«КП» собрала последние данные по коронавирусу в Смоленске и области на 1 августа
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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70 человека побороли коронавирус за последние сутки. Фото: из архива издания.70 человека побороли коронавирус за последние сутки. Фото: из архива издания.Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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70 человека побороли коронавирус за последние сутки, в то время как положительные на «ковид» тесты получили 24 жителя региона. Столичный Оперативный штаб обновил данные по распространению Covid-19 в Смоленской области.

Таком образом, всего в регионе болезнь была выявлена у 5680 жителей, 4172 выздоровели, 101 погиб.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Ранее глава региона снял ряд ограничений из-за снижения роста заболеваемости коронавирусом - полностью открываются детские сады, разрешены собрания, отменена изоляция для пожилых людей, а на культурные, выставочные и просветительские мероприятия теперь можно пропускать 150 человек - из расчета 1 человек на 4 кв. метра.

Остальные запреты действуют до 10 августа.

Кроме того, смоленские власти планируют открыть школы с 1 сентября. Однако учиться школьники будут в новом формате. Дети сядут за парты, но их передвижение по школе сделают минимальным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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