2020-07-20T11:25:31+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Смоленской области на 20 июля: число заболевших больше выздоровевших

Опубликованы свежие данные по коронавирусу в Смоленске и области на 20 июля 2020 года
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Еще 27 человек получили положительный тест на коронавирус за последние сутки. Фото: из архива администрации Смоленской области.Еще 27 человек получили положительный тест на коронавирус за последние сутки. Фото: из архива администрации Смоленской области.
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Еще 27 человек получили положительный тест на коронавирус за последние сутки, 11 человек выздоровели. Летальных исходов не зарегистрировано.

По данным на 20 июля, всего в регионе Covid-19 подтвержден у 5408 человек, 3334 справились с болезнью, 87 погибли от осложнений.

Фото: Стопкоронавирус.РФ.

Фото: Стопкоронавирус.РФ.

Сегодня, 20 июля, будут внесены изменения в Указ о введении режима повышенной готовности. Вечером станет известно перейдет ли регион в третий этап по снятию ограничений, которые были введены из-за распространения коронавирусной инфекции. В регионе могут заработать магазины без ограничения по площади, летние кафе, парки, детские лагеря и др.

ИСТОЧНИК KP.RU

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