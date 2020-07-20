Коронавирус в Смоленской области на 20 июля: число заболевших больше выздоровевших

Еще 27 человек получили положительный тест на коронавирус за последние сутки, 11 человек выздоровели. Летальных исходов не зарегистрировано.

По данным на 20 июля, всего в регионе Covid-19 подтвержден у 5408 человек, 3334 справились с болезнью, 87 погибли от осложнений.

Фото: Стопкоронавирус.РФ.

Сегодня, 20 июля, будут внесены изменения в Указ о введении режима повышенной готовности. Вечером станет известно перейдет ли регион в третий этап по снятию ограничений, которые были введены из-за распространения коронавирусной инфекции. В регионе могут заработать магазины без ограничения по площади, летние кафе, парки, детские лагеря и др.