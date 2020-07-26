Коронавирус в Смоленской области на 26 июля: выздоровевших вдвое больше, чем заболевших

Коронавирус в Смоленской области, по данным на 26 июля, за сутки подтвердился у 19 человек. Однако суточный прирост выздоровевших вдвое больше – 41 человек, сообщает портал Стопкоронавирус.РФ.

Всего Covid-19 подтвержден у 5553 жителей региона. Из них выздоровели 3635, скончались 93 человека (+0 за сутки).

ФОТО: скриншот с портала Стопкоронавирус.РФ

Данные о заболеваемости по районам уточняются. Следить за ними можно в официальной группе оперштаба.

Напомним, 24 июля губернатор области Алексей Островский внес изменения в Указ о введении в Смоленской области режима повышенной готовности. Регион перешел на третий этап снятия ограничений.