2020-07-26T11:04:57+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Смоленской области на 26 июля: выздоровевших вдвое больше, чем заболевших

Опубликованы новые данные по коронавирусу в Смоленске и области
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: pixabay.comФОТО: pixabay.com
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Коронавирус в Смоленской области, по данным на 26 июля, за сутки подтвердился у 19 человек. Однако суточный прирост выздоровевших вдвое больше – 41 человек, сообщает портал Стопкоронавирус.РФ.

Всего Covid-19 подтвержден у 5553 жителей региона. Из них выздоровели 3635, скончались 93 человека (+0 за сутки).

ФОТО: скриншот с портала Стопкоронавирус.РФ

ФОТО: скриншот с портала Стопкоронавирус.РФ

Данные о заболеваемости по районам уточняются. Следить за ними можно в официальной группе оперштаба.

Напомним, 24 июля губернатор области Алексей Островский внес изменения в Указ о введении в Смоленской области режима повышенной готовности. Регион перешел на третий этап снятия ограничений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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