Коронавирус в Смоленской области на 26 июля: выздоровевших вдвое больше, чем заболевших
Коронавирус в Смоленской области, по данным на 26 июля, за сутки подтвердился у 19 человек. Однако суточный прирост выздоровевших вдвое больше – 41 человек, сообщает портал Стопкоронавирус.РФ.
Всего Covid-19 подтвержден у 5553 жителей региона. Из них выздоровели 3635, скончались 93 человека (+0 за сутки).
ФОТО: скриншот с портала Стопкоронавирус.РФ
Данные о заболеваемости по районам уточняются. Следить за ними можно в официальной группе оперштаба.
Напомним, 24 июля губернатор области Алексей Островский внес изменения в Указ о введении в Смоленской области режима повышенной готовности. Регион перешел на третий этап снятия ограничений.
ИСТОЧНИК KP.RU
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