2020-07-29T11:00:19+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Смоленской области на 29 июля: больше сотни выздоровевших за сутки

«КП» собрала последние данные по коронавирусу в Смоленске и области на 29 июля
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
114 пациентов справились с коронавирусом. Фото: из архива издания.114 пациентов справились с коронавирусом. Фото: из архива издания.Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Изменить размер текста:

114 пациентов справились с коронавирусом за последние сутки и получили официальное подтверждение, что болезнь отступила. Тем самым, за все время наблюдений COVID смогли побороть уже 3895 жителей региона.

В то же время 20 человек получили подтверждение диагнозу. Теперь им предстоит минимум две недели соблюдать карантин и не покидать пределов своего места жительства.

Фото: стопкоронавирус.рф.

Фото: стопкоронавирус.рф.

В столичном Оперативном штабе сообщили, что число официально подтвержденных случаев ковида в регионе достигло 5609. Новых летальных исходов нет.

Ранее в в регионе открылись летние веранды. Владельцы кафе вынесли столики на улицу, предложив смолянам отдохнуть в заведениях. Однако не все жители региона доброжелательно отнеслись к возможностям попить кофе на свежем воздухе. Ряд столиков разместились у проезжих частей и на пешеходных зонах. По мнению жителей столицы региона, в таких условиях вряд ли получится расслабиться и получить удовольствие от общения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Смоленске 2020: последние новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
В «Векторе» начали испытывать вакцину от коронавируса: добровольцам платят по 147 тысяч, но не дают больничный
27 июля в наукограде Кольцово начались клинические испытания вакцины, корреспонденты «Комсомолки» попыталась вступить в ряды добровольцев, на которых испробуют препарат
«Спящая» болезнь и особая группа диспансеризации: Ученые из Санкт-Петербурга выяснили, что ждет детей, рожденных с коронавирусом
Медики Северной столицы первыми в мире выяснили, что SARS-CoV-2 способен передаваться от матери к ее еще не рожденному ребенку [эксклюзив kp.ru]
Новости 24
Велиж получит деньги на обновление центральной части города
Медицинский туризм хотят развивать в Смоленской области
В Смоленске жителям двух улиц отключат холодную воду
В Велиже построят газопровод протяженностью 34 км
В Смоленской области может появиться глэмпинг
В Велиже реконструируют систему централизованного водоснабжения
Смоляне вышли в финал конкурса по созданию туристического кластера
Стрелковую вышку для отлова волков установили в Смоленском Поозерье
В Смоленске отремонтируют более 6,6 км тротуаров
В каких районах Смоленской области выявили новые случаи коронавируса
Смоленские школьники начнут учебный год в новом формате
В 2020 году АО «РЖД» перечислило в бюджет Смоленской области 400 млн рублей
В Смоленской области детские лагеря проверили на безопасность
Смоленская компания начала экспортировать сельхозтехнику в Польшу
Клещи покусали за неделю 43 смолян
Смоленская школьница получила дважды по 100 баллов на ЕГЭ