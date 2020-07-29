Коронавирус в Смоленской области на 29 июля: больше сотни выздоровевших за сутки

114 пациентов справились с коронавирусом за последние сутки и получили официальное подтверждение, что болезнь отступила. Тем самым, за все время наблюдений COVID смогли побороть уже 3895 жителей региона.

В то же время 20 человек получили подтверждение диагнозу. Теперь им предстоит минимум две недели соблюдать карантин и не покидать пределов своего места жительства.

Фото: стопкоронавирус.рф.

В столичном Оперативном штабе сообщили, что число официально подтвержденных случаев ковида в регионе достигло 5609. Новых летальных исходов нет.

Ранее в в регионе открылись летние веранды. Владельцы кафе вынесли столики на улицу, предложив смолянам отдохнуть в заведениях. Однако не все жители региона доброжелательно отнеслись к возможностям попить кофе на свежем воздухе. Ряд столиков разместились у проезжих частей и на пешеходных зонах. По мнению жителей столицы региона, в таких условиях вряд ли получится расслабиться и получить удовольствие от общения.