«Целеустремленность – мой девиз!»

Об ингредиентах «рецепта успеха» рассказал Тимур Иванников, директор ООО «СмолПрофСтрой».

Тимур Эмирович – чемпион по вольной борьбе – имеет не только внешнюю, но и значительную внутреннюю силу, которая помогает ему преодолевать практически любые препятствия, возникающие на его бизнес-пути.

За восемь лет предпринимательской деятельности Иванников сталкивался с разными трудностями: и в работе с клиентами, и с поставщиками. Но оптимизм и любовь к делу побуждают двигаться вперед и успешно развивать бизнес.

– Тимур Эмирович, расскажите, как, имея такой статус чемпиона, вы стали предпринимателем?

– Так произошло, что, окончив академию спорта, я решил, что мне все-таки больше подходит управленческая деятельность, нравится общение с людьми. Нравится выступать в роли психолога, аналитика… В 2012 году я стал основателем, директором и учредителем ООО «СмолПрофСтрой», где воплотил и воплощаю все эти качества. В фирме мне отведено много ролей – это и общение с заказчиками, с рабочими, с поставщиками стройматериалов. С каждым нужно найти общий язык, к каждому – индивидуальный подход.

Для Тимура Иванникова личный секрет успеха – это одержимость идеей, упорство, целеустремленность и качество выполняемых работ.

– Чем занимается фирма?

– Малоэтажным строительством. Занимаемся монтажом навесных фасадов, возведением фундаментов, заборов и другими строительными работами.

– Поделитесь секретом – как пережить кризис?

– Вы знаете, прежде всего нужно перестать уделять ему столько внимания. Конечно, учитывать изменившиеся условия необходимо, но в любой ситуации можно находить верные решения, можно строить, жить. Строительная компания «СмолПрофСтрой» сегодня чувствует себя вполне уверенно, и не потому, что в пандемию мы предпринимали что-то необычайное. Причины успеха гораздо глубже.

– В чем же они?

– Во-первых, слаженный, хорошо подобранный, откалиброванный, высокопрофессиональный коллектив. Это специалисты с огромным опытом. При грамотном руководстве такая команда способна решать любые задачи. Во-вторых, правильное позиционирование на рынке. Нужно ориентироваться на интересы и потребности клиентов, а не на то, как нам удобнее было бы строить. Мы сами занимаемся продажей создаваемого нами продукта, строим и возводим сооружения, отсюда очень высокие внутренние стандарты качества, выше, чем предписанные ГОСТами, СНиПами и СРО.

– Что вдохновляет вас в бизнесе и в жизни?

– В бизнесе и в жизни вдохновляют люди, общение с друзьями, родными, коллегами. А самое главное для меня – это поддержка моей семьи, любимой жены, которая понимает меня и помогает во всем.

– Насколько мне известно, вместе с тренером вы открыли федерацию вольной борьбы.

– Да, это случилось пару лет назад. Она расположена в Хиславичах. Мы помогаем детям с выездами на соревнования, тренируем ребят в возрасте с семи лет и старше.

– У вас есть хобби?

– Нравятся поездки на дальнее расстояние, люблю спонтанность. Веду здоровый образ жизни, бегаю по утрам. Ведь движение – это наша жизнь!

– Расскажите о планах компании.

– Развиваться, идти вперед и обучаться новому. Что касается собственно строительных планов, то это возведение модульных домов. Такие дома уже давно распространены в Соединенных Штатах Америки и Европе. Впрочем, как и в России, эти дома начинают обретать свою популярность. Главными преимуществами модульных зданий являются цена, простой монтаж и сборка. Модульный дом возводится в очень быстрые сроки, с наивысшим качеством отделочных работ. А также с учетом всех климатических условий. Эти дома прочные, их можно транспортировать с места на место. Есть возможность прокладки коммуникаций, перестройки и добавления модульных блоков в любой момент.

– Есть ли у вас какой-то личный секрет успеха, которым вы готовы поделиться с предпринимателями для достижения успеха?

– Личный секрет успеха – это одержимость идеей, упорство, целеустремленность и качество выполняемых работ. Но и, конечно, профессиональный коллектив.

– Составьте, пожалуйста, словесный обобщенный портрет вашего клиента…

– Это невозможно: среди наших заказчиков не найдется даже двоих с одинаковыми задачами, потребностями и вкусами. В основном это, конечно, представители бизнеса и руководители предприятий. Работаем мы также и с физическими лицами.

– Что бы вы хотели сказать нашим читателям – вашим будущим клиентам?

– Есть в сегодняшней, казалось бы, непростой ситуации и плюсы. В продаже имеется немало действительно интересных участков, цены на работы и материалы не растут, а строители работают в условиях жесткой качественной конкуренции. Мы уже зарекомендовали себя как надежный партнер и готовы подключаться к реализации вашей мечты на любом этапе. Работать с нами выгодно и интересно. Основные наши плюсы – это качество и подход к работе. С другой стороны, и нам, и нашим заказчикам приходится приспосабливаться к новым экономическим реалиям. Люди продолжают планировать, проектировать и строить, порой растягивая реализацию мечты во времени. Однако, прежде чем начинать строительство, важно сделать такой проект, который был бы рациональным, но не лишенным индивидуальности. Но самое главное, проектная документация должна позволять эффективно управлять стройкой и при этом видеть конечный результат.

В планах компании идти вперед.

Антон Смирнов

Фото автора.