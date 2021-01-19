Желающие прыгнуть в холодную воду после ее освящения – а среди них были и молодежь с детьми, и пожилые люди - стали собираться еще с 9 вечера 18 января. На Ключевом озере был развернут пункт обогрева, дежурили полицейские и сотрудники МЧС.В этом году людей было на порядок меньше, чем годами ранее – кого-то испугали сильные крещенские морозы (местами столбики термометров опускались до «минус» 21), другие прислушались к рекомендациям воздержаться от посещения мест скопления людей, чтобы не спровоцировать новый всплеск заболевших коронавирусом.19 января дежурство спасателей у оборудованных мест для окунания будет продолжаться на протяжении всего дня. Также православные верующие традиционно посещают храмы, чтобы набрать святой воды.