Где сделать прививку от коронавируса в Смоленской области: все пункты вакцинации

Сегодня смолян прививают вакциной, поставленной в регион в январе 2021 года. Фото: департамент здравоохранения Смоленской области.

Смоленская область присоединилась к вакцинации от COVID-19. Сегодня смолян прививают вакциной, поставленной в регион в январе 2021 года в количестве 11500 доз. По данным от Министерства здравоохранения РФ, до конца января 2021 года в области ожидают поступление 12 800 доз вакцины. В феврале 2021 года - дополнительно 29 300 доз вакцины.

Прививки в государственных медучреждениях бесплатные и добровольные, в частных они могут быть платными. Получить вакцину можно в любой из 8 поликлиник Смоленска, а также в 24 центральных районных и межрайонных больницах. Кроме того, вакцинацию планируют проводить на базе ряда частных медицинских организаций. Мобильных пунктов вакцинации от COVID-19 в регионе пока нет, уточнили в администрации области. Рассказываем, куда приходить на прививку, и как записаться на прием.

По предварительной записи:

Записаться на вакцинацию можно через Единый портал государственных услуг РФ. На портале нужно выбрать услугу «Запись на приём к врачу», в карточке обозначить поликлинику, должность «врач-терапевт (вакцинация)» или «Вакцинация от COVID-19», после - «Кабинет вакцинации от COVID- 2019», а также удобное время для визита. Срок ожидания прививки после оформления записи зависит от ранее поданных списков желающих вакцинироваться и от наличия вакцины в медицинских организациях.

Адреса прививочных пунктов в городских поликлиниках:

• ОГБУЗ «Консультативно-диагностическая поликлиника №1», г. Смоленск, ул. Чаплина, д. 3;

• ОГБУЗ «Поликлиника №2», г. Смоленск, просп. Строителей, д. 15;

• ОГБУЗ «Поликлиника №3», г. Смоленск, Трамвайный проезд, д.11;

• ОГБУЗ «Поликлиника №4», г. Смоленск, ул. Нормандия-Неман, д. 37;

• ОГБУЗ «Поликлиника №6», г. Смоленск, ул. Коммунистическая, д. 5а;

• ОГБУЗ «Поликлиника №7», г. Смоленск, Фрунзе, 74;

• ОГБУЗ «Поликлиника №8», г. Смоленск, ул. Лавочкина, 49;

• ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина», г. Смоленск, 1-ый Краснофлотский переулок, д. 15.

Адреса прививочных пунктов в районных больницах:

• ОГБУЗ «Шумячская ЦРБ», Смоленская область, п. Шумячи, ул. Пионерская, д.1;

• ОГБУЗ «Велижская ЦРБ», Смоленская область, г. Велиж, ул. Еременко, д.23/10;

• ОГБУЗ «Вяземская ЦРБ», Смоленская область, г. Вязьма, ул. Комсомольская, 29;

• ОГБУЗ «Гагаринская ЦРБ», Смоленская область, г. Гагарин, ул. П. Алексеева д. 9;

• ОГБУЗ «Демидовская ЦРБ», Смоленская область г. Демидов ул. Хренова д. 9;

• ОГБУЗ «Дорогобужская ЦРБ», Смоленская область, п. Верхнеднепровский, ул. Молодежная 9;

• ОГБУЗ «Духовщинская ЦРБ», Смоленская область, г. Духовщина, ул. Советская, д.10;

• ОГБУЗ «Ершичская ЦРБ», Смоленская область, с. Ершичи, ул. Низинская, д. 19;

• ОГБУЗ «Кардымовская ЦРБ», Смоленская область, п. Кардымово, ул. Красноармейская, д. 22;

• ОГБУЗ «Краснинская ЦРБ», пгт. Красный, ул. Ленина, дом 25;

• ОГБУЗ «Монастырщинская ЦРБ», пгт. Монастырщина ул. Победы, д. 10;

• ОГБУЗ «Рославльская ЦРБ», Смоленская область, г. Рославль, 4-й Красноармейский переулок, д. 6а;

• ОГБУЗ «Руднянская ЦРБ», Смоленская область, г. Рудня, ул. Пирогова, д. 2;

• ОГБУЗ «Сафоновская ЦРБ», Смоленская область, г. Сафоново, ул. Октябрьская, д. 66;

• ОГБУЗ «Смоленская ЦРБ», Смоленская область, Смоленский р-н, д. Стабна, ул. Больничная, д. 6;

• ОГБУЗ «Темкинская ЦРБ», Смоленская область, Темкинский район, с. Темкино, ул. Советская, дом 24;

• ОГБУЗ «Угранская ЦРБ», Смоленская область, пгт. Угра, ул. Ленина, 46;

• ОГБУЗ «Хиславичская ЦРБ», Смоленская область, п. Хиславичи, ул. Советская, д.115;

• ОГБУЗ «Холм-Жирковская ЦРБ», Смоленская область, п.г.т. Холм-Жирковский, ул. К.Маркса, д. 1;

• ОГБУЗ «Ярцевская ЦРБ», Смоленская обл., г. Ярцево, ул. М. Горького, д.34;

• ОГБУЗ «Ельнинская МБ», Смоленская область, г. Ельня, ул. Пролетарская 96;

• ОГБУЗ «Починковская РБ», г. Починок, ул. Кирова д.5;

• ОГБУЗ «Сычевская МБ», Смоленская область, г. Сычевка, ул. Рабочая, д. 4;

• ОГБУЗ «Озерненская районная больница №1», Смоленская область, Духовщинский район, пос. Озерный.