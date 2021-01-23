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Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 23 января: число погибших от COVID-19 продолжает расти в регионе

«КП» собрала последние новости по коронавирусу в регионе на 23 января
Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
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Еще 89 человек с COVID-19 выявлено в Смоленской области за последние сутки. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

Еще 89 человек с COVID-19 выявлено в Смоленской области за последние сутки. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

Еще 89 человек с COVID-19 выявлено в Смоленской области за последние сутки, 4 человека погибли. В то же время 291 житель региона смог победить болезнь.

Сутки ранее коронавирус был выявлен на 9 территориях области. Больше всего ковидположительных пациентов в столице региона.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

В общей сложности под медицинским наблюдением находятся 7472 человека, из них 6031 - в режиме самоизоляции, 1441 - в стационаре.

Ранее в Смоленской области до 4 февраля пролонгированы выплаты пособий по временной нетрудоспособности для пожилых смолян. Речь идёт о предоставлении таких выплат лицам в возрасте 65 лет и старше, соблюдающим режим самоизоляции и не привлекаемым работодателем к очному выполнению служебных обязанностей.

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