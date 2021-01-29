“Деда убили водкой и донатами”: участник треш-стрима Дед из Смоленска умер в прямом эфире

Участник треш-стрима Дед из Смоленска умер в прямом эфире. Фото: Иван ПОЖАРНИКОВ, Вконтакте.

Смоленский пенсионер Юрий Душечкин, любителям треш-стримов известный как Дед, скончался в прямом эфире на глазах более чем полутора сотни зрителей. По предварительной информации, причиной смерти пожилого мужчины стала передозировка водкой. На крепкие напитки гостям стримов скидывались подписчики.

Трагедия произошла в прямом эфире ютуб-канала «Первый шаг в Ютуб». Его создатель, 39-летний смолянин, уже более трех лет снимает различные видео с участием бездомных. В его соцсетях встречается довольно много фото и видео материалов избитых, разукрашенных маргиналов, а также с разных сомнительных мероприятий с их участием.

— Деда убили водкой и донатами… Его убила жадность к водке, — пишут подписчики о происходящем на крайнем треш-стриме.

Автор канала отказался общаться с журналистом “КП” и заявил, что ничего о телеграмм-канале «Фаны Деда» и «Первый шаг в Ютуб» не знает, хотя именно там, по информации региональных СМИ, зрители бурно обсуждали смерть Деда. Также сообщается, что треш-стримы проходили в квартире в одном из многоквартирных домов по улице Ударников.

— По информации сотрудников скорой помощи вечером около 23:00 27 января в одном из домов по улице Ударников был обнаружен труп мужчины 1960 года рождения. По факту случившегося проводится проверка, — сообщила «КП» исполняющий обязанности начальника пресс-службы УМВД России по Смоленской области Наталья Ивако.

Как удалось выяснить “КП”, погибший мужчина сильно злоупотреблял алкоголем. Признаков насильственной смерти на нем не обнаружено. Региональный СКР начал проверку по материалам, опубликованным в СМИ. Однако правоохранители пока официально не говорят, что погибший принимал участие в стримах. На то, чтобы разобраться в ситуации, у них есть 10 дней.