Партия «Новые люди» поддержит в Смоленске проекты в сфере экологии и урбанистики. Фото предоставлено героем публикации.

Партия «Новые люди» выбрала финалистов конкурса «Марафон идей» в Смоленской области. Сбор заявок проходил с 12 февраля по 12 марта. За достаточно короткий срок из 65 регионов поступило 15 327 инициатив, из которых 112 выдвинули жители Смоленской области. Эти проекты касаются образования, экологии, урбанистики, благоустройства территорий, спорта, развлечений и других сфер. Также были предложены проекты, направленные на помощь животным, поддержку людям с ограниченными возможностями и семьям в трудном положении.

Большинство участников «Марафона идей» — молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет.

Подведение итогов проекта по всей стране началось 15 марта, а 26 марта, в пятницу, состоялся финал для конкурсантов из Смоленска. Призовые 300 тысяч рублей в регионе были распределены между 3 проектами.

50 тысяч рублей жюри выделили на проект фестиваля, в рамках которого будет организовано масштабное мероприятие для обмена культурным опытом между людьми из разных регионов. Фестиваль будет включать в себя дегустацию продуктов региональных производств.

Партия «Новые люди» поддержит в Смоленске проекты в сфере экологии и урбанистики. Фото предоставлено героем публикации.

100 тысяч рублей «отправились» смолянину с проектом под говорящим названием «Спасем нашу природу». Автор предлагает разместить автоматы для выдачи мусорных мешков на выезде из города, въездах в популярные места отдыха на природе и АЗС, чтобы смоляне могли чаще вспоминать о том, что мусор необходимо за собой убрать и вывезти.

Первое место и соответствующие 150 тысяч рублей получил проект творческой лаборатории «Создавай». Она объединит творческих людей региона, которые будут рисовать легальные и качественные граффити и делать город более комфортным и красивым.

— «Марафон идей» позволил нам собрать 15 327 инициатив с разных регионов России. Каждый проект станет основой для программы партии. Объем заявок нас очень порадовал, потому что это помогает нам понять, чем живет конкретный регион. Мы узнаем, какие проблемы волнуют людей и с чем нам нужно работать. Если какие-то проекты сегодня не заняли первые места, это не значит, что они проиграли. Все идеи мы будем дорабатывать и реализовывать, участники «Марафона идей» могут смело к нам приходить, обсуждать и получать поддержку, — поделился заместитель Руководителя Центрального исполнительного комитета партии «Новые люди» Юрий Воротников.

Любой желающий россиянин мог принять участие в «Марафоне идей». Нужно было рассказать, как бы вы хотели улучшить жизнь своего города, края или всей страны. Для этого требовалось заполнить заявку на сайте проекта.

— В нашей стране много неравнодушных людей, которые готовы взять на себя ответственность, сделать лучше жизнь в своем городе. Они предлагают умные решения в сфере ЖКХ, образования и здравоохранения, экологии и развития городов. Мы выбрали лучшие идеи и поможем их реализовать, — рассказал председатель партии Алексей Нечаев.

Напомним, что партия «Новые люди» была создана 1 марта 2020 года. Ее основателем является президент научно-производственной компании Faberlic Алексей Нечаев. В сентябре 2020 года «Новые люди» выдвинули кандидатов для участия в выборах в 12 регионах страны. По состоянию на 1 марта 2021 года штабы партии «Новые люди» созданы в 73 регионах страны. «Марафон идей» — не единственная активность, которую предлагает людям партия. Скоро «Новые люди» запустят реалити-шоу «Дебаты в кандидаты».