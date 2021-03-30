Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 30 марта: «плюс» 52 заболевших

45 новых заболевших выявлено в Смоленской области, трое погибли, 32 справились с болезнью. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

45 новых заболевших выявлено в Смоленской области, трое погибли, 32 справились с болезнью. Столичный Оперативный штаб обновил данные по заболевшим.

Фото: Оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

В настоящее время в регионе под медицинским наблюдением находятся 2898 человек, из них 2279 - в режиме самоизоляции, 619 - в стационаре.

Между тем, в Смоленской области продолжается вакцинация населения от новой коронавирусной инфекции - полностью прошли вакцинацию от COVID-19 более 26,5 тысяч человек, почти 35,5 тысяч привились первым компонентом вакцины «Спутник V».

Ранее «КП» писала кому грозит повторное заражение коронавирусом и насколько тяжелее оно пройдет. Выводы исследователей по просьбе kp.ru прокомментировал заслуженный врач России, ведущий научный редактор сервиса Vrachu.ru Михаил Каган.