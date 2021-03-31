Общественные организации и власти Смоленской области готовы включиться в борьбу с нелегальными сигаретами. Фото: предоставлено героем публикации.

Власти, правоохранители и общественные организации Смоленской области договорились активно взаимодействовать в борьбе с нелегальными сигаретами и использовать новые цифровые инструменты, сообщили на круглом столе «Борьба с нелегальным оборотом табачной продукции в 2021 году» в Общественной палате Смоленской области 30 марта, организованном в партнерстве с порталом «Стоп нелегальный табак». Представители Департамента промышленности и торговли Смоленской области, Смоленской областной Думы, МВД, ФТС, Роспотребнадзора, общественных организаций и делового сообщества рассмотрели ход борьбы с нелегальными сигаретами.

За последние годы оборот нелегальных сигарет стал одной из крупнейших проблем, как для потребительского рынка, так и для всего общества. Особенно крупный ущерб несут регионы, граничащие со странами ЕАЭС, в первую очередь с Белоруссией. Смоленская область находится на передовой борьбы с контрабандой сигарет, но также вынуждена противостоять потокам нелегальных сигарет из других регионов. Эксперты сообщили, что, хотя в 2020 году в целом по России оборот нелегального табака сократился из-за коронавирусных ограничений, то в Смоленском регионе доля теневого сегмента увеличилась. Учитывая резкое повышение акциза с этого года, есть серьезный риск повторного роста серого рынка в текущем году.

«Рост стоимости сигарет из-за резкого повышения табачного акциза на 20% может заметно поднять спрос на дешевый нелегальный табак. Это приведет к увеличению поставок на теневом рынке. Хотя представителям власти и правоохранителям в прошлом году удалось изъять свыше 3 миллионов пачек нелегальных сигарет в регионе, в этом году предстоит не меньшая работа», - сообщил Владлен Максимов, Президент Ассоциации малоформатной торговли.

Общественные организации и власти Смоленской области готовы включиться в борьбу с нелегальными сигаретами. Фото: предоставлено героем публикации.

Сокращение доли нелегальных продаж произошло во многом благодаря активной работе властей и правоохранительных органов. Администрация региона проводит мероприятия и координирует работу правоохранителей, о чем рассказала заместитель начальника регионального Департамента промышленности и торговли Юлия Киргетова: «За прошедший год в Смоленской области выявлено 247 нарушений, связанных с оборотом нелегальных сигарет, изъято свыше 3 млн пачек нелегальной продукции, заведено 39 уголовных дел и составлено 287 административных протоколов».

Это мнение подтверждают данные Центра развития перспективных технологий, где посчитали, что в Смоленской области множество торговых точек, зарегистрированных в системе цифровой маркировки, не предоставляют данные о продажах. «По нашим данным, в конце 2020 года почти 24% сигарет в Смоленской области являлись нелегальными. В то же время мы видим, что около 400 компаний зарегистрировались в системе маркировки, но, выполнив формальные требования, перестали соблюдать закон. Мы считаем, что необходим больший контроль за розничным оборотом, в частности с привлечением общественности», - рассказал Максим Курганский, директор по защите легального оборота ЦРПТ. Спикер добавил, что система «Честный знак» позволяет с помощью мобильного приложения убедиться в легальности пачки. Цифровая экспертиза позволяет правоохранителям выявлять нарушения, а потребителям обезопасить себя от продукции сомнительного качества.

Игорь Черкасский, руководитель «БАТ Россия» по противодействию незаконному обороту табачных изделий рассказал о том, как развивается нелегальный рынок:

«На ситуацию с оборотом нелегальных сигарет в Смоленской области влияет близость к Белоруссии, основному поставщику нелегального табака и падение уровня доходов населения. Хотя в 2020 году ситуация ухудшилась и нелегальный рынок вырос сразу на 4%, эта цифра была бы существенно больше, если бы не серьезные усилия правоохранителей».

В полиции в 2021 году продолжают активно работать. Только за неполные 3 месяца изъято уже около 500 тыс. пачек нелегальных сигарет, а также выявлено 66 нарушений КоАП. Но эту работу можно сделать более результативной, если внести в законодательство необходимые изменения.

«Пресечению нелегального оборота табачной продукции мешает чрезмерно мягкое наказание. Повышение штрафа или введение уголовной ответственности в случае повторного административного нарушения, как это действует в отношении контрабанды алкоголя, позволило бы не допускать многие правонарушения», - сообщил Владимир Прохоренков, ВРиО начальника УЭБиПК УМВД России по Смоленской области.

Сотрудники таможни также показали отличные результаты. Как рассказал Александр Котиков, заместитель начальника Смоленской таможни, в 2020-2021 гг. году удалось изъять несколько миллионов пачек нелегальных сигарет, а также не допустить разгрузку 51 большегруза, предположительно перевозивших контрабанду.

Однако существует серьезный риск того, что в текущем году проблема может усугубиться. Исследование аналитического центра НАФИ прогнозирует, что даже при установке серьезного контроля на границе, доля нелегальных сигарет вырастет до 15% в российских масштабах, а бюджетные потери в 2022 году составят 130 млрд руб.

Общественные организации и власти Смоленской области готовы включиться в борьбу с нелегальными сигаретами. Фото: предоставлено героем публикации.

Хотя в 2020 году произошли важные законодательные изменения, работы в части нормативного регулирования еще много. Введенное в 2021 году ограничение на перемещение немаркированных сигарет пока не предусматривает специальной ответственности, ликвидация изъятых нелегальных сигарет находится лишь на стадии законопроекта, правоохранители не обладают всеми необходимыми полномочия.

«По мнению табачной отрасли основные изменения в законодательстве должны включать повышение административных штрафов за реализацию нелегальной табачной продукции и введение нормы о ее обязательном уничтожении. Для предотвращения незаконного производства внутри России требуется введение нормы об обязательной регистрации основного технологического оборудования для производства табачной продукции. Чтобы пресечь ввоз контрабанды, необходимо предусмотреть ответственность не только за незаконное перемещение табачной продукции через таможенную границу Таможенного союза, но и за перемещение через Государственную границу Российской Федерации с государствами - членами ЕАЭС», - рассказал Роман Трошкин, менеджер по работе с органами государственной власти «JTI Россия». В борьбе с нелегальными сигаретами помогают и общественные организации. Ассоциация малоформатной торговли запустила портал «Стоп нелегальный табак», призванный объединить всех, кто вовлечен в противодействие обороту табачного контрафакта и контрабанды. На ресурсе уже собраны актуальные данные о проблеме нелегальных сигарет, инициативах по борьбе с теневым оборотом табака, также описаны способы помочь в борьбе с нелегальным табаком.

Председатель Комитета Смоленской областной Думы по законности и правопорядку Александр Станьков сообщил, что парламентарии готовы рассмотреть любые инициативы по борьбе с нелегальными сигаретами, а Валентина Ануфриенкова, и.о. председателя Общественной палаты Смоленской области, отметила, что готова привлечь к информированию населения о проблеме нелегальных сигарет общественные организации и профсоюзы.

По итогам круглого стола будет подготовлена резолюция, где участники сформируют предложения о взаимодействии властей и общественных организаций по борьбе с оборотом табачной контрабанды и поддельной продукции.