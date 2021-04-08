Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 8 апреля: еще 14 человек выздоровели от COVID-19

34 новых случая заражения коронавирусной инфекцией зарегистрировали в Смоленской области за сутки. Фото: pixabay.com.
За последние сутки в Смоленской области 4 человека погибли от COVID-19.
Фото: Стопкоронавирус.рф
Как сообщает региональный оперативный штаб, выздоровели 14 человек.
В регионе выявили 34 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.
Всего с начала пандемии в регионе 28 423 человека заразились коронавирусом, 27 101 - выздоровели, 790 человек погибли.
Напомним, 7 апреля еще 35 человек заразились COVID-19 в Смоленской области.