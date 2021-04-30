Историей едины

В акции приняли участие больше трехсот смолян. Фото: Андрей Смирнов.

В музее «Смоленщина в годы Великой Отечественной войны» диктант написали сто человек: курсанты Военной академии, добровольцы Волонтерского центра «Единой России», молодогвардейцы, школьники и студенты, смоляне, неравнодушные к истории страны.

Для семьи Докутович «Диктант Победы» успел стать семейной акцией. В прошлом году в ней принял участие сын Саша, сегодня вся семья решила проверить свои знания. Саше всего 10 лет, но он давно увлечен историей, пытается привить эту любовь и своей 8-летней сестре Кате.

«Я пытаюсь своей сестре объяснить, что чувствовали бойцы нашей доблестной армии, когда шли в бой, как воевали. Я бы хотел, чтобы у нее тоже была гордость за них, и был большой интерес к истории, - рассказывает школьник. - Самый захватывающий эпизод Великой Отечественной войны для меня – операция Багратион – это был один из переломных моментов войны».

В акции приняли участие больше трехсот смолян. Фото: Андрей Смирнов.

Участниками исторического диктанта стали руководитель Волонтерского центра Андрей Моргунов и секретарь регионального отделения «Единой России», координатор партпроекта «Историческая память» Игорь Ляхов. «Из года в год задания по сложности нарастают, тематика их разная: искусство, кинематограф, патриотика. Приятно, что много молодежи и курсантов – это те люди, которые будут сохранять нашу историю и передавать ее новым поколениям. Сегодня диктант пишут совершенно разные участники, в том числе с ограниченными возможностями здоровья», - рассказал Игорь Ляхов.

Сергей Гремнев – пенсионер, работал лектором обществознания. Сергей Андреевич слабо видит и слышит, однако это не помешало принять участие в «Диктанте Победы».

«Акция отлично организована, отмечу это. Волонтер Маша мне помогает буквально всем, она зачитывает вопрос, я думаю над ответом, а она потом записывает. Мы работаем с ней в творческом содружестве», - улыбается Сергей.

В акции приняли участие больше трехсот смолян. Фото: Андрей Смирнов.

В этом году в Смоленской области работало 44 общедоступных площадки на базе музеев, библиотек и центров творчества, 18 закрытых расположились в Смоленском государственном университете, военных частях, тест написали и в Росгвардии.

«Огромное спасибо нашим ветеранам за возможность жить в мире! Наш долг – беречь память о защитниках родной земли и сохранять лучшие традиции поколения победителей», - отметил заместитель начальника Управления Росгвардии по Смоленской области, полковник Антон Супрун.

В этом году вопросы теста посвящены началу и первому году войны. В каждом варианте тестовых заданий по 25 вопросов. Время для ответа – 45 минут.

Такой неформальный урок истории преподаватель лицея №1 им. академика Б. Н. Петрова Лидия Гробова решила устроить своим ученикам. «Мы впервые стали участниками этой патриотической акции. Охотно согласились прийти мои ученики 9-11 классов. Мне хотелось, чтобы мы вместе написали этот тест. Ранее ученик нашей школы представлял Смоленск на Всероссийской олимпиаде по истории, многие ребята действительно увлечены ей», - рассказала Лидия Васильевна.

Напомним, «Диктант Победы» третий год проходит по инициативе «Единой России», Российского военно-исторического общества и «Волонтеров Победы».

Итоги акции подведут к 24 июня – победителей пригласят на Парад Победы в Москву в 2022 году. Вся информация о результатах будет опубликована на сайте диктантпобеды.рф.