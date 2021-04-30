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Здоровье30 апреля 2021 11:12

Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 30 апреля: новые летальные исходы, масштабная вакцинация

«КП» собрала последние новости по коронавирусу в регионе на 30 апреля
Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
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В общей сложности в Смоленской области под медицинским наблюдением находятся 2569 человек.

В общей сложности в Смоленской области под медицинским наблюдением находятся 2569 человек.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

7 человек погибли за последние сутки в Смоленской области. Причиной стало заражение коронавирусной инфекцией. Еще 49 случаев заражения зафиксировано, передает столичный Оперативный штаб. В то же время 36 человек справились с болезнью.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Сутки ранее, 29 апреля, COVID-19 был обнаружен на 10 территориях.

В общей сложности в Смоленской области под медицинским наблюдением находятся 2569 человек, из них 2020 - в режиме самоизоляции, 549 - в стационаре.

В то же время в регионе продолжается вакцинация населения. По состоянию на 29 апреля на территорию Смоленской области поступило 69 822 комплекта вакцины от новой коронавирусной инфекции (из них 3120 – «КовиВак»). За минувшие сутки в регионе было вакцинировано 1299 человек, из них 963 гражданина полностью завершили вакцинацию.

Между тем, в ряде регионов стали платить за вакцинацию. На такие меры власти пошли, чтобы увеличить ее темпы.

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