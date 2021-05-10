Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 10 мая: 29 900 случаев заражения в регионе

Актуальные новости по эпидемобстановке в регионе читайте в материале «КП». Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За последние сутки в регионе выявлен 41 случай заражения коронавирусом. Выздоровело за тот же период 34 смолян, погиб 1 человек, рассказали в столичном Оперштабе по борьбе с COVID-19.

С начала пандемии в Смоленской области зафиксировано 29 900 положительных тестов на коронавирус. Число заболевших достигло отметки 28 187, погибших - 919.

Фото: Стопкоронавирус.Рф.

По информации регионального Оперштаба, сутки ранее в регионе под медицинским наблюдением находились 2253 человека, из них 1675 - в режиме самоизоляции, 578 - в стационаре.

Ранее «КП» рассказала, при каком уровне антител пора вакцинироваться, если переболел ковидом.