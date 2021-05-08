Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 8 мая: 29 819 случаев заражения в регионе

За последние сутки в регионе 2 человека погибли от коронавируса. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За прошедшие сутки в регионе зафиксирован 41 случай заражения. 26 человек выздоровели, 2 - погибли, рассказали в столичном Оперштабе.

Всего с начала пандемии в Смоленской области 29 819 человек получили «ковид-положительный» статус. 28 135 перебороли вирус и выписались. Погибших в регионе 917.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

По информации регионального Оперштаба по борьбе с коронавирусом сутки ранее в Смоленской области под медицинским наблюдением находились 2326 человек, из них 1748 - в режиме самоизоляции, 578 - в стационаре.

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