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Здоровье11 мая 2021 11:18

Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 11 мая: две новых смерти от COVID-19

«КП» собрала последние новости по коронавирусу в регионе на 11 мая
Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
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За прошедшие сутки в Смоленской области выявили 42 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.

За прошедшие сутки в Смоленской области выявили 42 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

За прошедшие сутки в Смоленской области выявили 42 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Как сообщает региональный оперативный штаб, за сутки выздоровели 38 человек.

Еще две смерти зарегистрированы от вируса.

С начала пандемии в регионе 29 942 человека заразились COVID-19, выздоровели – 28 225, умерли – 921.

Напомним, 10 мая еще одна смерть была зарегистрирована от коронавируса в регионе.

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