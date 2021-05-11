Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 11 мая: две новых смерти от COVID-19

За прошедшие сутки в Смоленской области выявили 42 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За прошедшие сутки в Смоленской области выявили 42 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Как сообщает региональный оперативный штаб, за сутки выздоровели 38 человек.

Еще две смерти зарегистрированы от вируса.

С начала пандемии в регионе 29 942 человека заразились COVID-19, выздоровели – 28 225, умерли – 921.

Напомним, 10 мая еще одна смерть была зарегистрирована от коронавируса в регионе.