В Смоленске дембель терроризировал школу, заступаясь за мать-учительницу.

Скандал разразился после того, как учительница привела на урок взрослого сына, недавно демобилизовавшегося из армии, чтобы припугнуть проблемного ученика. «Воспитательная работа» закончилась полным фиаско: после нескольких часов ужаса в младших, а затем и старших классах, дембеля прогнала школьная уборщица. Его мать, преподаватель русского языка и литературы Елена Лебедева, на следующий день написала заявление об увольнении по собственному желанию.

Ученики нескольких классов вспоминают минувший четверг, как страшный сон. Урок литературы в 7 «В», где учится «доставший» педагога подросток, был самым последним во второй смене – он начинался в районе 17 часов, - но воспитание неугодных педагогу детей началось с утра. Игорь Лебедев пришел во второй класс на урок музыки – его мать преподавала и ее, - и окриками заставлял малышей сидеть тихо и слушать родителя. Дети плакали, но учитель вела урок, не обращая на это внимания. Кстати, попал Игорь в школу не сразу – охранница из ЧОПа не хотела его пускать, но Игорь позвонил маме, чтобы та спустилась в вестибюль и провела сына внутрь.

Весь день в школе были директор, завуч и другие педагоги, но никто из них не обратил внимания на постороннего. Молчали и малыши, хлебнувшие вместо музыки армейской муштры. Когда родители потом допытывались, почему никто не сообщил, что творилось на уроке, дети отвечали: «Мы очень испугались». А урок литературы - он был в тот день последним – ученики 7«В» запомнят надолго.

- Войдя в класс, мы увидели за учительским столом незнакомого мужчину. Мы расселись по местам, вошла учительница и села рядом с мужчиной. Парень произнес речь: мол, пришел поквитаться за мать с конкретным учеником, остальные могут ничего не бояться, только должны сидеть тихо, голов не поворачивать и учить стих. Потом он подошел к Ване и выдернул его из-за парты, - рассказала одноклассница проблемного ученика.

Надо сказать, что на Ваню жаловались многие педагоги – он мог вскочить на парту, посреди урока выбежать из класса или метнуть в учителя стулом. Многие отказывались вести уроки в 7 «В». При этом к своим товарищам агрессии Иван не проявлял, слыл способным и башковитым - хотя и хулиганистым. А на вечеринке в честь 8 марта очаровал всех родителей, старательно накрывая праздничный стол.

- Игорь вытолкал Ваню на середину класса и велел ему принять упор лежа. Тот отказался. Тогда парень схватил его за шиворот (по словам других очевидцев – за горло. – А.А.) и попытался вытащить в коридор, обещая там поговорить с ним «как мужчина с мужчиной». Не вышло и это. Несколько девочек в классе заплакали. «Ах, вы плачете, - прокомментировала учительница. - А сколько мне пришлось плакать?!»

Толкотня и ор посреди класса продолжились без видимого педагогического эффекта. Остальные учили стих, как и было велено – «Топи и болота» Сергея Есенина. Елена Владимировна пообещала отпускать лишь тех, кто прочтет выученное. В результате класс просидел на два урока дольше положенного, пока одна из отпущенных учениц не прибежала в слезах к своей бабушке – та работала в школе уборщицей, - и не рассказала, что происходит. Женщина немедленно позвонила директору и написала о происходящем в школьный чат. А потом пошла в 7 «В» и смогла убедить Лебедеву и ее сына отпустить детей.

- Я шла из школы вместе с Ваней. Игорь шел за нами, выкрикивая угрозы, - продолжила одноклассница. Чтобы проверить, собирается ли дембель квитаться со всем классом или с одним учеником, девочка стала вести себя вызывающе: громко разговаривала, смеялась. Но «воспитатель» не обращал ни на кого в классе внимания, сосредоточившись на обидчике матери.

Придя домой, дети рассказали о необычном уроке родителям, те написали заявления в полицию и прокуратуру. На следующий день состоялся разбор полетов у директора школы и в городском управлении образования. Лебедева уволилась – ей вдогонку влепили выговор. Еще один схлопотала заместитель директора школы.

Уголовные дела возбуждены по статьям 116 УК и 293 УК РФ: причинение побоев малолетнему и халатность должностных лиц, соответственно. Ход расследования взят на личный контроль председателем СКР Александром Бастрыкиным.

Имя ребенка изменено.

КСТАТИ

История в 11-й школе вызвала бурное обсуждение в родительских чатах. Мнения разделились: одни считают, что педагог явно вышла за пределы дозволенного, другие – что ученик пошел не тот. Ваню не пожалел никто.

КОММЕНТАРИЙ РОДИТЕЛЕЙ

Оксана Франчук, член родительского комитета 7 "В":

- Мы еще в прошлом году выходили на администрацию школы с предложением поменять учителя русского языка и литературы, поскольку было очевидно, что Елена Владимировна не может поддерживать дисциплину на своих уроках. Если в школе слышен шум во время уроков - это наш класс и у него русский язык или литература. В начале учебного года нам дали другого учителя и ребята стали лучше заниматься. После Нового года она ушла, вернулась Лебедева и все пошло по-старому: учитель кричит на учеников, они кричат в ответ, уроков по сути нет.