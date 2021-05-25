По каким адресам отключат воду в Смоленске 26-28 апреля

Коммунальщики проведут ремонтные работы в Промышленном районе города. Фото: Евгения ГУСЕВА

В связи с выполнением аварийно-ремонтных работ Московской дирекцией по тепловодоснабжению с 15:00 26 апреля до окончания работ 27 апреля отключено водоснабжение по следующим адресам: от дома № 65 по улице Московский большак до дома № 26 по улице Калинина. Холодную воду можно набрать в уличных водопроводных колонках, расположенных возле домов № 45, 50 по улице Московский большак.

В связи с ремонтными работами на улице Седова 28 апреля с 10:00 до окончания работ будет отключено водоснабжение в микрорайоне Сортировка. Жителей просят запастись водой.

Также 26 апреля, в связи с ремонтными работами (замена задвижки, переключение линии) на водопроводной линии по адресу: 4-й пер. Слобода – Садки д. 39 будет отключено холодное водоснабжение по следующим адресам: 4-й пер. Слобода – Садки д.19 – 39а, д.22 – 44, ул. Новая Слобода – Садки д. 1 – 7, д. 9а, д. 11а, д. 13а, д. 2 – 6а, пер. Новая Слобода – Садки д. 1а, д.12, пер. 9-й Северный, пер. 10-й Северный, пер. 7-й Северный д. 25-29, д. 26 – 28.

Отключение начнется с 10.00 и продлится до окончания работ.

Подвоз воды будет осуществляться по заявкам. Телефоны аварийно-диспетчерской службы предприятия: 38-18-50, 70-50-61.

По окончании работ возможно временное ухудшение качества водопроводной воды.