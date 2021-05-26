Сигарету на конфету

Фото: Центр общественного здоровья и медицинской профилактики.

В настоящее время курение является актуальной проблемой во всем мире. Согласно официальным данным, курят 1,2 млрд человек. В Европе 14% всех смертей происходит по причине табакокурения. Ежегодно табак вызывает около 5 млн смертей (800 каждый день. – Прим. ред.). Каждые 8 секунд от заболеваний, вызванных табаком, умирает один человек. Специалисты здравоохранения считают, что более 25 болезней связаны с табаком. Одна выкуренная сигарета укорачивает жизнь человека на 6–15 минут, тем самым курильщики укорачивают свою жизнь в среднем на 8–10 лет.

Согласно многочисленным исследованиям, Россия – одна из самых курящих стран мира: в прошлом году на каждого россиянина, включая младенцев, приходилось 13 выкуренных сигарет в день, или 103 пачки в год.

А что у нас?

С 2014 года при медицинских организациях Смоленской области открыты кабинеты медицинской помощи по отказу от курения. По данным на 1 января 2021 года, в регионе функционируют 27 таких кабинетов.

– За 2020 год за помощью к врачам с желанием бросить курить обратились 2932 жителя региона. Лечение потребовалось 724 смолянам. Из них 575 его закончили, что составляет 79,4% от обратившихся с проблемой, – говорит врач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Ирина Дубченкова. – Годом ранее, в 2019 году , в кабинеты медицинской помощи обратились 2954 человека. На лечении находились 404 человека, 261 человек его закончили, что составляет 65% от обратившихся.

«Модные» тенденции

В последние годы медицинское сообщество столкнулось с еще одной проблемой – на смену обычным сигаретам пришли электронные, а также вейпы, кальяны… Среди молодежи зародилась целая вейп-культура, не замечать которую уже невозможно.

Исследования показали, что палитра вредных веществ в электронных устройствах меньше, чем в обычной сигарете, однако содержащиеся в них вредные вещества все равно попадают в легкие, а оттуда в кровь. Во время профилактических акций по отказу от курения молодежь часто спрашивает: что вреднее: кальян, вейп или сигареты? По содержанию вредных веществ – однозначно сигареты. На втором месте – кальян, на третьем – вейп. Однако нужно учитывать частоту и количество выкуренного. Парить вейп каждый день без остановки или курить одну сигарету в день? Одна сигарета нанесет меньше вреда. Если сравнить пачку сигарет в день и такое же по времени курение вейпа, выигрывает вейп, – говорит сотрудник Центра.

Но, сопоставляя результаты разных анализов электронных сигарет, нужно всегда помнить, что многие проведенные на сегодняшний день исследования не были полностью независимыми. Они были организованы и спонсированы теми или иными производителями электронных сигарет.

До сих пор неизвестно, к каким последствиям может привести постоянное воздействие пропиленгликоля и глицерина, если вдыхать эти вещества неделями, месяцами, годами. Неизвестно, какие заболевания вызывают

и электронные сигареты. Возможно, они будут отличаться от заболеваний, связанных с табакокурением, а может, и нет. Выводы можно будет сделать через 10 – 20 лет наблюдений.

Сигарету на конфету

Сигарету на конфету Накануне Всемирного дня без табака сотрудники Центра общественного здоровья и медицинской профилактики совместно с волонтерами-медиками провели ежегодное выездное мероприятие, направленное на снижение распространения табачной зависимости, вовлечение в борьбу против курения подростков. Акция в этом году прошла в Смоленском автотранспортном колледже имени Е.Г. Трубицына и в Смоленском юридическом колледже.

Сотрудники Центра и волонтеры рассказали о вреде табака, негативном эффекте для организма после курения кальяна, айкоса и вейпов, а также измерили остаточный монооксид углерода в выдыхаемом воздухе у студентов-курильщиков, проверили жизненную функцию легких, а также меняли конфеты на сломанные сигареты. Результаты у некоторых студентов повергли в шок – по оценочной таблице они были отнесены к разряду заядлых курильщиков.

Ирина Дубченкова отмечает, что перестать курить – трудная задача для курильщика, но возможная. Это зависит от стадии развития никотиновой зависимости; желания курильщика бросить курить; индивидуальных особенностей организма и причин курения. Существуют многочисленные способы отказа от курения. Есть способы постепенные, есть мгновенные – раз и навсегда. Одни курильщики сами справляются с этой привычкой, другим нужны поддержка и помощь. Существующие методы кому-то помогают, а кому-то – нет. Но самое лучшее – не начинать курить.

История свидетельствует, что никакие запреты – жестокое преследование курильщиков и продавцов табака, уменьшение выпуска табачных изделий, увеличение цен на них – не привели к значительному снижению числа курящих. В Европе была создана межнациональная организация борьбы с курением, так как курение стало самым настоящим бедствием. ВОЗ взяла на себя задачу осуществления координации государств в борьбе с курением.

Подростковый возраст является возрастом риска для начала курения, поэтому проведение профилактических программ на данном этапе является наиболее эффективным в предупреждении начала и закреплении отказа от курения, а также в предупреждении развития многих заболеваний в будущем, уверены медики.

Справка

Центр общественного здоровья и медицинской профилактики работает на базе ОГАУЗ «Смоленский областной врачебно-физкультурный диспансер».

Основная цель – сформировать у населения желание соблюдать принципы здорового образа жизни. Для этого нужно научиться правильно питаться, отказаться от вредных привычек и повысить свою физическую активность. Тогда появится большая вероятность жить долго, активно и качественно. А главной задачей Центра является создание и тиражирование всевозможных информационно-методических материалов, практик и техник для разных групп населения.

Работа по укреплению здоровья требует скоординированных действий различных госструктур, ведомств, муниципальных властей, экономических субъектов, общественных и волонтерских организаций. Это должен быть системный комплекс межведомственных мер, но начинаться все должно в семье. Поэтому отдельное внимание сотрудники Центра уделяют образованию молодежи, беременных женщин, будущих пап малышей. Дома и в различных образовательных учреждениях должны присутствовать здоровые поведенческие, режимные и гигиенические навыки. Поэтому должно быть разнообразное и многообразное повторение, напоминание о нормах и правилах здоровья.