Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 29 мая: 65 новых случаев заражения

В регионе выявили 65 новых случаев заражения коронавирусом. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За последние сутки в регионе зафиксировано 65 новых случаев заражения коронавирусом. За тот же период выздоровели и выписались 62 человека. Число погибших за сутки достигло 4, рассказали в столичном Оперштабе по борьбе с коронавирусом.

Всего с начала пандемии в Смоленской области 30 960 человек заразились COVID-19, 29 160 - выздоровели, 1016 человек погибли.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

По информации регионального Оперштаба, по состоянию на 28 мая на территорию региона поступило 101 842 комплекта вакцины от новой коронавирусной инфекции. За минувшие сутки в регионе было вакцинировано 2 060 человек, из них 596 граждан полностью завершили вакцинацию.

В общей сложности в регионе первым компонентом вакцины привиты 84 245 смолян, 66 899 жителей Смоленской области завершили процесс вакцинации от COVID-19.

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