Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 6 июня: в регионе стало на 83 ковид-положительных больше

71 человек выздоровел в Смоленской области. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За последние сутки в регионе 83 человека завалились коронавирусом, рассказали в столичном Оперштабе по борьбе с коронавирусом. 71 человек выздоровел, 5 - погибли.

Всего в регионе 31 518 человек заразились коронавирусом с начала 2020 года, 29 703 смолян выздоровели, 1043 - погибли.

Фото: стопкоронавирус.рф.

На вопрос читателей о том, может ли после прививки от коронавируса повышаться показатель воспаления в анализах крови, отвечает эксперты Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора в материале «КП».