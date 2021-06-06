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Здоровье6 июня 2021 11:54

Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 6 июня: в регионе стало на 83 ковид-положительных больше

«КП» собрала последние новости по коронавирусу в Смоленске на 6 июня
Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
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71 человек выздоровел в Смоленской области.

71 человек выздоровел в Смоленской области.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За последние сутки в регионе 83 человека завалились коронавирусом, рассказали в столичном Оперштабе по борьбе с коронавирусом. 71 человек выздоровел, 5 - погибли.

Всего в регионе 31 518 человек заразились коронавирусом с начала 2020 года, 29 703 смолян выздоровели, 1043 - погибли.

Фото: стопкоронавирус.рф.

Фото: стопкоронавирус.рф.

На вопрос читателей о том, может ли после прививки от коронавируса повышаться показатель воспаления в анализах крови, отвечает эксперты Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора в материале «КП».

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