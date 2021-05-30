Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 30 мая: больше 30 тысяч заболевших в регионе

В регионе больше 30 тысяч заболевших. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За последние сутки в регионе обнаружено 60 новых случаев заражения коронавирусом. 68 человек выздоровели и успешно выписались, а 5 человек погибли.

Всего с начала пандемии в регионе 31 020 человек получили положительные тесты на COVID-19, 29 228 - выздоровели, 1021 погибли, рассказали в столичном Оперштабе по борьбе с коронавирусом.

Фото: стопкоронавирус.рф.

Как сообщили в региональном Оперштабе, в общей сложности в Смоленской области под медицинским наблюдением находится 2491 человек, из них 1756 - в режиме самоизоляции, 735 - в стационаре.

По состоянию на 29 мая в регион поступило 101 842 комплекта вакцины от коронавируса. За минувшие сутки было вакцинировано 1 415 человек, из которых 583 гражданина полностью завершили вакцинацию.

В общей сложности в области первым компонентом вакцины привиты 85 077 смолян, а 67 482 жителя Смоленской области завершили процесс вакцинации от COVID-19.

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