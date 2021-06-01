Список пляжей, открытых для купания в Смоленской области

Стал известен список пляжей, допущенных для купания летом 2021 года. На учёте в центре ГИМС Главного управления МЧС России по Смоленской области состоит 48 водоемов:
1. город Смоленск (Заднепровский район) - оз. Н. Дубровенка
2. город Смоленск (Заднепровский район) - оз. Ключевое
3. город Смоленск (Промышленный район) - пруд в парке культуры и отдыха «Сольвьиная роща»
4. город Десногорск - городской пляж
5. Велижский район - р. З. Двина, г. Велиж (ул. Мира, 1)
6. Велижский район - р. З. Двина, г. Велиж (пл. Судоверфи)
7. Велижский район - р. З. Двина, дер. Беляево
8. Велижский район - оз. Залюбинщенское, дер. Залюбище
9. Велижский район - р. З. Двина, дер. Селезни
10. Гагаринский район - р. Гжать, г. Гагарин
11. Глинковский район - р. Мошна, дер. Иванники,
12. Демидовский район - оз. Акатовское, Титовщинское с/п
13. Демидовский район - оз. Баклановское, Заборьевское с/п
14. Демидовский район - оз. Рытое, Заборьевское с/п
15. Демидовский район - оз. Чистик, Заборьевское с/п
16. Демидовский район - р. Каспля (200 м выше по течению от РВК) г. Демидов
17. Демидовский район - оз. Сапшо (районон ПСО), Пржевальское г/п
18. Демидовский район - оз. Сапшо (ул. Заречная), Пржевальское г/п
19. Демидовский район - оз. Баклановское № 1, ур. Новоселки
20. Дорогобужский район - пруд дер. Рубежная, ЛОЦ «Ласточка»
21. Дорогобужский район - р. Днепр, г. Дорогобуж
22. Дорогобужский район - пруд дер. Алексино, Алексинское с/п
23. Духовщинский район - вдхр. Смоленской ГРЭС (оз. Сошно)
24. Ельнинский район - р. (оз.) Казаренка, г. Ельня
25. Ершичский район - р. Ипуть, дер. Корсики
26. Кардымовский район - р. Днепр, дер. Соловьево
27. Краснинский район - оз. дер. Маньково
28. Монастырщинский район - р. (вхр.) Железняк, Гоголевское с/п
29. Починковский район - оз. дер Захаровка, Стодолинщенское с/п
30. Рославльский район - оз. дер. Голоевка, дер. Профилокторий ЗИЛ
31. Рославльский район - р. Остер, г. Рославль
32. Рославльский район - Десногорское вдхр, дер. Пятидворка, ООО «Оксиген» Богдановское с/п
33. Руднянский район - оз. Б. Рутовеч, № 1, дер. Заозерье
34. Руднянский район - оз. Б. Рутовеч, № 2, дер. Заозерье,
35. Руднянский район - оз. Б. Рутовеч, № 3, дер. Заозерье,
36. Руднянский район - оз. Глыбай, № 1, дер. Микулино
37. Руднянский район - оз. Глыбай, № 2, дер. Микулино
38. Руднянский район - р. Каспля, с. Понизовье
39. Сафоновский район - оз. Причальное (территория ДОЛ «Борок»)
40. Смоленский район - оз. Пенеснарь, Стабненское с/п
41. Темкинский район - р. Воря, д. Кордюково
42. Угранский район - р. Угра, с. Всходы
43. Хиславичский район - р. Сож, «Еленичи»
44. Хиславичский район - пруд дер. Б. Лызки,
45. Холм-Жирковский район - р. Днепр, дер. Устье
46. Шумячский район - пруд дер. Прудок, ООО УФОК «Торпедо»
47. Ярцевский район - пруд дома-интернат (оз. Богодельское) г. Ярцево
48. Ярцевский район - пруд Банное, г. Ярцево