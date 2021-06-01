Список пляжей, открытых для купания в Смоленской области

Стал известен список пляжей, допущенных для купания летом 2021 года. На учёте в центре ГИМС Главного управления МЧС России по Смоленской области состоит 48 водоемов:

1. город Смоленск (Заднепровский район) - оз. Н. Дубровенка

2. город Смоленск (Заднепровский район) - оз. Ключевое

3. город Смоленск (Промышленный район) - пруд в парке культуры и отдыха «Сольвьиная роща»

4. город Десногорск - городской пляж

5. Велижский район - р. З. Двина, г. Велиж (ул. Мира, 1)

6. Велижский район - р. З. Двина, г. Велиж (пл. Судоверфи)

7. Велижский район - р. З. Двина, дер. Беляево

8. Велижский район - оз. Залюбинщенское, дер. Залюбище

9. Велижский район - р. З. Двина, дер. Селезни

10. Гагаринский район - р. Гжать, г. Гагарин

11. Глинковский район - р. Мошна, дер. Иванники,

12. Демидовский район - оз. Акатовское, Титовщинское с/п

13. Демидовский район - оз. Баклановское, Заборьевское с/п

14. Демидовский район - оз. Рытое, Заборьевское с/п

15. Демидовский район - оз. Чистик, Заборьевское с/п

16. Демидовский район - р. Каспля (200 м выше по течению от РВК) г. Демидов

17. Демидовский район - оз. Сапшо (районон ПСО), Пржевальское г/п

18. Демидовский район - оз. Сапшо (ул. Заречная), Пржевальское г/п

19. Демидовский район - оз. Баклановское № 1, ур. Новоселки

20. Дорогобужский район - пруд дер. Рубежная, ЛОЦ «Ласточка»

21. Дорогобужский район - р. Днепр, г. Дорогобуж

22. Дорогобужский район - пруд дер. Алексино, Алексинское с/п

23. Духовщинский район - вдхр. Смоленской ГРЭС (оз. Сошно)

24. Ельнинский район - р. (оз.) Казаренка, г. Ельня

25. Ершичский район - р. Ипуть, дер. Корсики

26. Кардымовский район - р. Днепр, дер. Соловьево

27. Краснинский район - оз. дер. Маньково

28. Монастырщинский район - р. (вхр.) Железняк, Гоголевское с/п

29. Починковский район - оз. дер Захаровка, Стодолинщенское с/п

30. Рославльский район - оз. дер. Голоевка, дер. Профилокторий ЗИЛ

31. Рославльский район - р. Остер, г. Рославль

32. Рославльский район - Десногорское вдхр, дер. Пятидворка, ООО «Оксиген» Богдановское с/п

33. Руднянский район - оз. Б. Рутовеч, № 1, дер. Заозерье

34. Руднянский район - оз. Б. Рутовеч, № 2, дер. Заозерье,

35. Руднянский район - оз. Б. Рутовеч, № 3, дер. Заозерье,

36. Руднянский район - оз. Глыбай, № 1, дер. Микулино

37. Руднянский район - оз. Глыбай, № 2, дер. Микулино

38. Руднянский район - р. Каспля, с. Понизовье

39. Сафоновский район - оз. Причальное (территория ДОЛ «Борок»)

40. Смоленский район - оз. Пенеснарь, Стабненское с/п

41. Темкинский район - р. Воря, д. Кордюково

42. Угранский район - р. Угра, с. Всходы

43. Хиславичский район - р. Сож, «Еленичи»

44. Хиславичский район - пруд дер. Б. Лызки,

45. Холм-Жирковский район - р. Днепр, дер. Устье

46. Шумячский район - пруд дер. Прудок, ООО УФОК «Торпедо»

47. Ярцевский район - пруд дома-интернат (оз. Богодельское) г. Ярцево

48. Ярцевский район - пруд Банное, г. Ярцево