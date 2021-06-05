Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 5 июня: количество заболевших превысило число выздоровевших

Число заболевших коронавирусом в регионе за сутки превысило количество выздоровевших. Есть погибшие. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За последние сутки в Смоленской области 83 человека получили положительные тесты на коронавирус. 78 человек успешно перебороли вирус и выписались. 6 пациентов погибло, рассказали в столичном Оперштабе.

Всего с начала пандемии в регионе 31 435 человек заразились COVID-19. 29 632 смолян выздоровели, а 1038 - погибли.

Фото: стопкоронавирус.рф.

По информации регионального Оперштаба, на момент 4 июня на территорию региона поступило 106 717 комплектов вакцины от коронавируса. В общей сложности 89 330 жителей региона привились, из них 70 498 завершили процесс вакцинации.

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