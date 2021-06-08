Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 8 июня: выздоровевших больше заболевших

84 человека выздоровели в Смоленской области за последние сутки, 81 житель региона получил положительный тест на COVID-19. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

84 человека выздоровели в Смоленской области за последние сутки, 81 житель региона получил положительный тест на COVID-19. Оперативный штаб представил новые данные по распространению инфекции в регионе. Погибших нет.

84 человека выздоровели в Смоленской области за последние сутки, 81 житель региона получил положительный тест на COVID-19. Фото: Стопкоронавирус.рф.

Сутки ранее инфекция была выявлена на 11 территориях. В общей сложности в Смоленской области под медицинским наблюдением находится 2609 человек, из них 1893 - в режиме самоизоляции, 716 - в стационаре.

Ранее «КП» писала, о новой загадке коронавируса: У заболевших обнаружена необычная картина выработки антител. Ученые исследовали агрессивные белки-аутоантитела, которые могут повреждать собственные ткани и органы человека.