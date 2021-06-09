Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 9 июня: COVID-19 поставлен почти 32 тысячам жителей

Еще 89 человек получили положительный тест на ковид. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Еще 89 человек получили положительный тест на ковид, 2 погибли. В то же время инфекцию перенесли 86 человек. Всего в регионе зарегистрировано 31 768 случаев заболеваний, из них: 29 937 человек выздоровели, 1 047 человек умерло.

Еще 89 человек получили положительный тест на ковид. Фото: Стопкоронавирус.рф.

В Смоленской области под ковидные госпитали перепрофилировано 8 медицинских организаций. В стационарах развернуто 959 коек.

В то же время в регионе продолжается активная вакцинация населения – развернуто 37 пунктов. Вакцинировано почти 92 тысячи человек.