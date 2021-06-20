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Здоровье20 июня 2021 11:30

Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 20 июня: смертность падает, но заболеваемость растет

"КП" собрала последние новости по коронавирусу в регионе на 20 июня
Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
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Заболеваемость коронавирусом в регионе остается на высоком уровне.

Заболеваемость коронавирусом в регионе остается на высоком уровне.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За последние сутки от коронавируса в регионе погибло 3 человека. 46 человек выздоровели и выписались. Еще 105 смолян получили положительный тест на коронавирус.

Всего с начала пандемии в регионе 32 830 человек заразились, 30 654 - выздоровели, 1080 погибли, сообщает пресс-служба столичного Оперштаба по борьбе с коронавирусом.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

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